Группа Mozgi посвятила танцевальный флешмоб мерам безопасности на карантине: видео

В условиях пандемии в корне изменилась жизнь граждан во всем мире. К числу звезд, которые демонстрируют свои меры безопасности в условиях самоизоляции присоединился коллектив Mozgi. Музыканты запустили танцевальный флешмоб No hugs, no kisses – Ни объятий, ни поцелуев.

Во время, когда обществу важно следовать советам медицинских специалистов и соблюдать меры предосторожности, шоу-бизнес пытается донести до общественности предостережения во время распространения коронавируса. Так, на личной странице группы Mozgi появилось видео, которым участники запустили настоящий флешмоб.

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Не секрет, что Mozgi стремительно завоевывает популярность в социальных сетей. Поэтому артисты решили запустить челлендж во время карантина в TikTok. Под новый зажигательный трек No hugs, no kisses, который появился в сети всего несколько дней назад, Потап, Позитив и Дядя Вадя выполняют символические движения.

Так, исполнители решили еще раз напомнить о мерах безопасности во время карантина – дистанции ​​и самоизоляции, которые влекут за собой отсутствие поцелуев и объятий.

Напомним, что ранее Потап написал композицию "Карантин", а на видео спел песню в пустом зале "Вечернего квартала". В новом треке он выразил надежду на то, что все закончится хорошо и призвал людей мыть руки.

Mozgi – No Hugs No Kisses: слушайте песню онлайн

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