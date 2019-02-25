Группа Queen феерично открыла церемонию награждения Оскар-2019: видео и фото

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Группа Queen выступила на церемонии Оскар-2019
Группа Queen выступила на церемонии Оскар-2019 / Twitter / @THR

В ночь с 24 на 25 февраля Лос-Анджелес превратился в мекку киноиндустрии, ведь в американском городе проходит ежегодное награждение премии Оскар-2019. Феерическое шоу открывала группа Queen, которая вышла на сцену вместе с артистом Адамом Ламбертом.

91-я церемония вручения Оскар стала очень особенной. В частности, впервые за 30 лет шоу прошло без ведущего. Однако организаторы заверили, что сама церемония будет настолько насыщенной и грандиозной, что звездные гости не будут скучать в зале.

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Открывать феерическое шоу поручили легендарным музыкантам группы Queen, которые вышли на сцену вместе с британским певцом Адамом Ламбертом. Артисты создали отличное настроение для всех звезд, заставив их подпевать легендарные хиты и подтанцовывать под знакомые ритмы.

Смотрите видео выступления группы Queen и Адама Ламберта на Оскар-2019:

 

Кроме этого, на церемонии прозвучат песни из фильмов-номинантов в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера, Кендрика Ламара и Дженнифер Хадсон.

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Теги: LifeStyle Награды Оскар-2019 Голливуд Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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