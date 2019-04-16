Грустно и больно, – Екатерина Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла остаться в стороне и с сожалением отреагировала на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Свою модельную карьеру звезда начинала именно там, потому Нотр-Дам является для нее особым местом.

После 9 часов ликвидации пожара в Нотр-Даме, в ходе которой обвалились шпиль и крыша собора, лидеры стран и мировые знаменитости начали реагировать на уничтожение культурного памятника в Париже. Среди них свои слова соболезнования выразил супружество Обама, Энн Хэтэуэй, министр культуры Украины Евгений Нищук, Председатель Европейского Совета Дональд Туск, мировые кинозвезды и исполнители.

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Среди украинских знаменитостей на событие в социальных сетях отреагировала и Екатерина Осадчая, которая в юности начинала модельную карьеру в Японии, Германии, Великобритании и, в частности, Франции. На своей странице в Instagram она поделилась, что только вчера, 15 апреля, она в одном из интервью вспоминала свое детство в Париже и отмечала, что любит этот город за его "неизменность" и стабильность.

Но, как оказалось, уже в те же минуты начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. Нету сил смотреть видео и фотографии горящей крыши такого невероятного сооружения. Я была в Нотр-Даме десятки раз. Как-то, на католическое Рождество была на службе. А в детстве я просто любила прийти туда и посидеть рассматривая витраж, сотни маленьких узоров... Казалось, что открыточный вид с набережной напротив на Нотр-Дам – вечный, так было 800 лет до нас и будет еще столько же, как минимум. Я верю и надеюсь, что удастся спасти хоть что-то и восстановить. Не может просто так сгореть такое произведение искусства. Грустно и больно,

– прониклась трагедией Екатерина Осадчая.



Екатерина Осадчая поделилась фотографией из Парижа / Instagram / @kosadcha

Поддержать свою жену и всех парижан с частичным уничтожением Собора Парижской Богоматери решил и ее муж – телеведущий Юрий Горбунов. На фотографии в Instagram он нежно обнимает Екатерину на фоне фасада Нотр-Дама.

Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!

– говорится в публикации Горбунова.



Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая у Нотр-Дама в Париже / Instagram / @gorbunovyuriy

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