Гвинет Пэлтроу появилась на первых кадрах сериала "Политик" с ее участием: фото
Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу снимается в новом сериале под названием "Политик" (The Рolitician). По случаю приближения даты премьеры создатели проекта опубликовали первые кадры из эпизодов.
Представители стримингового сериала Netflix обнародовали первые официальные снимки с нового сериала "Политик" (The Рolitician) на их странице в Twitter.
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На фото Гвинет Пэлтроу, что, в привычном образе, не изменив кардинально свой стиль, предстала в роли одного из главных персонажей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джессика Ленґ, звезда фильма "Богемская рапсодия" Люси Бойнтон, Бен Платт и Зои Дойч, которая сыграла главную роль в фильме "Почему он?". Одним из режиссеров выступит Брэд Фэлчак, муж Гвинет Пэлтроу.
В центре сюжета стоит богатый студент, который с раннего детства уверенно знал, что в будущем он станет президентом США. Другие герои сериала будут дополнять его жизни, показывая, что действительно нужно молодому политику, чтобы стать главой могущественного государства.
Фото: Twitter
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