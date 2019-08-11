Гвинет Пэлтроу появилась на первых кадрах сериала "Политик" с ее участием: фото

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Гвинет Пэлтроу в сериале "Политик"
Гвинет Пэлтроу в сериале "Политик" / IMDb

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу снимается в новом сериале под названием "Политик" (The Рolitician). По случаю приближения даты премьеры создатели проекта опубликовали первые кадры из эпизодов.

Представители стримингового сериала Netflix обнародовали первые официальные снимки с нового сериала "Политик" (The Рolitician) на их странице в Twitter.

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На фото Гвинет Пэлтроу, что, в привычном образе, не изменив кардинально свой стиль, предстала в роли одного из главных персонажей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джессика Ленґ, звезда фильма "Богемская рапсодия" Люси Бойнтон, Бен Платт и Зои Дойч, которая сыграла главную роль в фильме "Почему он?". Одним из режиссеров выступит Брэд Фэлчак, муж Гвинет Пэлтроу.

В центре сюжета стоит богатый студент, который с раннего детства уверенно знал, что в будущем он станет президентом США. Другие герои сериала будут дополнять его жизни, показывая, что действительно нужно молодому политику, чтобы стать главой могущественного государства.

Фото: Twitter 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Гвинет Пелтроу Кино
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