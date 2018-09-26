Гвинет Пэлтроу показала свою 14-летнюю дочь: редкий кадр

46-летняя голливудская актриса не любит афишировать свою личную жизнь слишком часто. Однако иногда Гвинет Пэлтроу делится закулисьем личной жизни. Да, на новом фото, которым она похвасталась в сети, актриса появилась со своей 14-летней дочерью Эппл.

Новый снимок оскароносная актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Гвинет Пэлтроу появилась с 14-летней дочерью Эппл, которая продемонстрировала свой профиль, целуя маму в щечку, и еще одной девушкой.

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Сообщение, который 46-летняя актриса опубликовала во вторник, 8 января, посвящено юной Дивень Ди. Она является близкой подругой 14-летней дочери Гвинет Пэлтроу Эппл. Актриса сделала милый подарок девушке по случаю ее дня рождения, трогательно прокомментировав фотографию.

С Днем Рождения тебя, сладкая Дубс. Моя вторая дочь, твое большое сердце освещает нашу жизнь,

– подписала фото актриса.

Последний раз Гвинет Пэлтроу делилась фотографией дочери 28 сентября 2018 года. Этот день признан Всемирным днем дочерей.