Х-фактор 9 сезон 14 выпуск: на прямой эфир пришел MELOVIN – видео феерического выступления певца

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MELOVIN
MELOVIN / Фото из открытых источников

В субботу, 1 декабря, на втором прямом эфире "Х-фактора" 9 сезон пришел участник "Евровидения-2018", который прошел в Лиссабоне, MELOVIN в качестве звездного гостя шоу.

Напомним, что MELOVIN дошел до суперфинала, в котором по результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор".

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Певец трогательно спел собственную песню "С тобой, со мной, и хватит", которой захватил сердца зрителей и судей.

Я очень рад снова вернуться на сцену родного "Х-фактора" на сцену, с которой начался мой большой путь, сцену, на которой меня назвали победителем. Спасибо за возможность выступить здесь снова,
– сказал со сцены артист.

Потом MELOVIN выполнил еще одну авторскую песню, с которой выступал на "Евровидении-2018" – "Under the ladder'". Невероятное исполнение певца зажгло зал и удивило членов жюри.

"Я обожаю "Х-фактор", ведь отсюда начиналась моя история. К счастью, я ни разу не пел песню "За жизнь" (песня в номинации на выбывание – 24). Хочу посоветовать участникам – никогда не слушать тех, кто скажет, что вы ничего не сможете. И дайте жару", – добавил певец.

Он также пригласил судей на свой концерт, который состоится 13 декабря.

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: выступление MELOVIN'а ( видео появится позже)

Кто такой MELOVIN?
Украинский певец, представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018". Melovin является победителем популярного шоу – в 2015-м году украинец выиграл вокальное шоу "Х-фактор", после чего начал работу над дебютным альбомом. Его настоящее имя Константин Николаевич Бочаров, ему всего 21 год. Он привлекает внимание изменениями во внешнем виде и образами на сцене. Это бесспорно новая яркая звезда украинского шоу-бизнеса.

Теги: MELOVIN Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
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