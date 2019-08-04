Хайди Клум сыграла итальянскую свадьбу с Томом Каулитцом: романтические фото

46-летняя модель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулитц во второй раз сыграли свадьбу. Пара в присутствии сотни гостей обменялась клятвами у алтаря посреди Средиземного моря.

Первые фото с церемонии появились в издании Just Jared. И хоть десятки охранников дежурили на яхте, защищая звездную пару от папарацци, фотографам все же удалось сделать снимки со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца.

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Согласно с фотографиями, знаменитая модель пошла к алтарю в пышном белом платье с объемными рукавами и оголенными плечами. На одежде виднелась роскошная вышивка и немалый шлейф. Хайди Клум отказалась от прически, отдав предпочтение выпрямленном волосам и обычной фате. К алтарю манекенщица шла без обуви, что изрядно удивило папарацци, которые с разных ракурсов пытались показать ее появление на верхней палубе яхты.

А вот Том Каулитц решил не экспериментировать в день свадьбы. Звездный жених пришел на церемонию в белом костюме и голубой рубашке. В отличие от возлюбленной музыканта, охранники не сопровождали его до алтаря. Зато всюду рядом с Томом был его родной брат Билл Каулитц.

Также на церемонии присутствовали четверо детей модели: 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу. По данным западных СМИ, у потомков Хайди Клум сложились дружеские отношения с молодым отчимом.

Свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца / фото: Just Jared

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, церемония прошла 3 августа вблизи острова Капри. Такую локацию влюбленные выбрали не случайно: именно на отдыхе в Италии Хайди Клум поняла, что влюблена в Тома Каулитца.

В прошлом году они отлично провели отпуск на Капри. Тогда Хайди поняла, что они с Томом родственные души,

– рассказывал ранее инсайдер.

Также известно, что клятвами Том Каулитц и Хайди Клум обменялись на верхней палубе знаменитой яхты Christina O. На этом судне прошли предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье, Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса, а среди гостей здесь бывали Элизабет Тейлор, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Марлен Дитрих и многие другие знаменитости.

С годами яхта не потеряла своей романтичности. Верхнюю палубу, где и прошла свадьба Хайди и Тома, украсили шатром, который не только добавил торжественности месту, но и защищал гостей от жары. Модель заказала декорации из тысяч цветов, что выглядело очень нежно.

Свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца / Фото: Just Jared

Что известно про отношения Клум и Каулитца?Впервые о романе Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили в марте 2018 года. Тогда пара впервые засветилась вместе в ресторане Delilah, что в Нью-Йорке. И хоть влюбленные делали вид, что между ними только дружеские отношения, гитарист Tokio Hotel провел красавицу в авто и нежно попрощался с ней, что свидетельствовало о романтике между звездами.



В декабре 2018 года Хайди опубликовала первое совместное фото с Томом, подтвердив роман и помолвку. Впоследствии в СМИ не переставали говорить, что Клум беременна от своего избранника, но звезда демонстрировала стройную фигуру в платьях и купальниках, чем опровергла все догадки. По словам инсайдеров, знаменитости тайно поженились еще 22 февраля 2019 года.