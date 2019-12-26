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Хайди Клум умилила свадебными кадрами: какой дате приурочено трогательное видео

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Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Звездная пара, которая тайно поженилась в феврале этого года, поделилась в сети кадрами со своей итальянской свадьбы. Пышную церемонию 46-летняя модель Хайди Клум и 30-летний музыкант Том Каулитц сыграли еще в июне 2019. Однако видеоподробностями немецкая супермодель решила поделиться в первую годовщину признания.

Хайди Клум объявила о своей помолвке в декабре прошлого года. Так, на странице топ-модели в инстаграме появилось черно-белое фото, на котором она обнимает бойфренда и демонстрирует обручальное кольцо. На такой смелый шаг пара решилась после десяти месяцев отношений.

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Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Годовщину знакового события Хайди Клум тоже решила отпраздновать публично и разделила счастье семейной жизни вместе со своими поклонниками. Она опубликовала видео роскошной свадьбы и пожелала хороших праздников.

Я сказала "да" год назад. Моя рука в твоей. И мы желаем Вам счастливого Рождества,
– прокомментировала звезда трогательные кадры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Напомним, что свадебную церемонию Хайди Клум и Том Каулитц решили отпраздновать только в компании близких, оставив общественность без романтических подробностей. Поэтому эксклюзивные кадры с праздника четы до сих пор вызывают в сети шквал обсуждения.

К слову, церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Также 46-летняя Хайди Клум решилась поменять свою фамилию через два месяца после свадьбы, официально став миссис Каулиц.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Хайди Клум
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