Хайди Клум умилила свадебными кадрами: какой дате приурочено трогательное видео

Звездная пара, которая тайно поженилась в феврале этого года, поделилась в сети кадрами со своей итальянской свадьбы. Пышную церемонию 46-летняя модель Хайди Клум и 30-летний музыкант Том Каулитц сыграли еще в июне 2019. Однако видеоподробностями немецкая супермодель решила поделиться в первую годовщину признания.

Хайди Клум объявила о своей помолвке в декабре прошлого года. Так, на странице топ-модели в инстаграме появилось черно-белое фото, на котором она обнимает бойфренда и демонстрирует обручальное кольцо. На такой смелый шаг пара решилась после десяти месяцев отношений.

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Годовщину знакового события Хайди Клум тоже решила отпраздновать публично и разделила счастье семейной жизни вместе со своими поклонниками. Она опубликовала видео роскошной свадьбы и пожелала хороших праздников.

Я сказала "да" год назад. Моя рука в твоей. И мы желаем Вам счастливого Рождества,

– прокомментировала звезда трогательные кадры.

Напомним, что свадебную церемонию Хайди Клум и Том Каулитц решили отпраздновать только в компании близких, оставив общественность без романтических подробностей. Поэтому эксклюзивные кадры с праздника четы до сих пор вызывают в сети шквал обсуждения.

К слову, церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.

Также 46-летняя Хайди Клум решилась поменять свою фамилию через два месяца после свадьбы, официально став миссис Каулиц.