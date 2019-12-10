Хакеры взломали страницу модели Кары Делевинь: что опубликовали в сети

Американская модель и актриса Кара Делевинь стала жертвой хакеров. На днях ее твиттер-страницу взломали неизвестные и опубликовали резонансное сообщение о разрыве с любимой Эшли Бенсон. Представители звезды уже успели отреагировать на скандал.

Знаменитая Кара Делевинь порвала отношения с актрисой Эшли Бенсон, – именно такими заголовками взорвались все американские таблоиды 9 декабря. Причиной для слухов стали не заявления инсайдеров, а официальная твиттер-страница звезды, на которой появилось неожиданное сообщение.

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"Я и Эшли разорвали отношения", – говорилось в заявлении Кары Делевинь.

Впоследствии сообщение, которое вызвало немалый резонанс в сети и СМИ, удалили. Однако то, что опубликовано в твиттере, не может исчезнуть: сторонники Кары Делевинь распространили скриншоты ее лаконичного обращения.



Скриншот записи Кары Делевинь

После серии громких статей Кара Делевинь представители решили публично объяснить ситуацию. По их словам, поклонникам не стоит переживать за частную жизнь модели, поскольку она и дальше продолжает отношения с актрисой Эшли Бенсон. А вот резонансная заметка – это всего лишь выходка хакеров, которые взломали ее аккаунт.



Кара Делевинь подтвердила роман с Эшли Бенсон / Getty Images

Что известно о романе Кары Делевинь?Впервые об отношениях Кары и Эшли заговорили в начале 2019 года. Тогда Делевинь и звезда сериала "Милые обманщицы" появились на улицах Лос-Анджелеса, держа друг друга за руки. Однако комментировать слухи СМИ о романе знаменитости не спешили. Только посреди июня 2019 года Эшли Бенсон и Кара Делевинь объявили об отношениях, придя вместе на светское событие.



Инсайдеры западных СМИ утверждали, что между девушками есть не только сильные чувства, но и стремление создать семью. Они убеждали: Кара Делевинь и Эшли Бенсон обручились и готовятся к тайной свадьбе. А уже в августе в Лас-Вегасе очевидцы говорили, что видели знаменитостей на их свадебной церемонии.