Харизма Данилко, ноги Maruv и песня Джамалы: как должен выглядеть идеальный кандидат Евровидения

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Нацотбор Евровидения-2019
Нацотбор Евровидения-2019 / Instagram / @maruvofficial

Одна из членов правления НСТУ Александа Кольцова тезисно разъяснила некоторые вопросы, касающиеся отказа Украины участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. По ее словам, в договор было добавлено два новых пункта – отмена гастролей в России на период проведения "Евровидения" и три месяца после конкурса и о штрафных санкциях в случае нарушения условий договора.

В публикации также член правления НСТУ добавила, что в этом году Общественный вещатель имеет возможность обеспечить только 2 гостиничных номера "учитывая бюджет на этот проект". Соответствующее сообщение Александа Кольцова разместила на своей странице Facebook.

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Кроме того, Кольцова отметила, каким должен быть идеальный кандидат от Украины на конкурс Евровидение.

Идеальный кандидат для песенного конкурса от Украины должен иметь песню Джамалы, харизму Данилко, ноги MARUV и репутацию Забужко. Но пока мы ждем пришествия этого человека,
– подчеркнула она.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?​
После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Сама же MARUV обнародовала условия договора НСТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть. После этого от поездки отказались еще три участника Нацотбора – Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

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Теги: Новости LifeStyle MARUV Музыка Евровидение Евровидение 2019 LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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