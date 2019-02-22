Харизматичный Дан Балан очаровал поклонников ярким фото

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Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

40-летний молдавский певец и один из тренеров украинского проекта "Голос страны" Дан Балан показал свое стильное фото, которое быстро стало популярным среди его поклонников в социальных сетях.

Новый снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Молдавский певец, которому мировая популярность увеличила количество поклонниц во всем мире, ранее рассказывал, что ни разу в жизни не испытывал настоящей любви. Однако он получает вдоволь любви поклонников в сети.

Так, фото Дана Балана в сети в течение первых 30 минут собрало около 10 тысяч лайков и множество признаний в любви в комментариях.

"Я тебя люблю", "Роскошная фотография с роскошным мужчиной на ней", "Ну и как не влюбиться", "Фото огонь, столько магии и колдовства в глазах, завораживающий взгляд", "Такое ощущение, что ты здесь Дан спрашивает: "Девушка, а можно вашу руку?", – пишут пользователи в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Дан Балан
Источник: LifeStyle 24
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