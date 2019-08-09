Харизматичный Вуди Харрельсон покурил косяк на обложке Esquire

58-летний американец не теряет своей привлекательности и продолжает поражать фанатов отличными ролями в кино и съемками для глянца. Одной из таких стала фотосессия для американского модного журнала Esquire, где он примерил несколько образов.

На обложке сентябрьского глянца он позирует в стильном образе: в джинсовой рубашке с нашивкой в виде американского флага.

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Вудb Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Но больше всего фанатов поразила фотосессия, где на одной из фотографий Харрельсон, не стесняясь, курит самокрутку из марихуаны.



Вуди Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Но те, кто хорошо знают актера, помнят, что он заядлый вегетарианец и выступает за легализацию марихуаны. В разговоре с журналистами журнала Вуди признался, что бросил курить марихуану еще два года назад, поэтому на снимках это может быть всего лишь реквизит.

Стоит добавить, что на других фото для съемки Вуди Харрельсон сменил несколько стильных образов: белый смокинг с галстуком, теплые свитера с брюками и эпатажный халат. Автором фото стал Marc Hom.



Вуди Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Кто такой Вуди Харрельсон?

Американский актер получил свою наибольшую известность благодаря сериалу "Cheers". В его фильмографии насчитывается около 50 фильмов, из которых самые известные "Голодные игры", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Соло. Звездные Войны. История", "Веном" и другие. Его трижды номинирован на премию Оскар, также трижды – на Золотой глобус.