Харви Ванштейн в тюрьме вылечился от коронавируса

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого посадили за сексуальные домогательства на 23 года, инфицировался коронавирусом в колонии. Теперь стало известно о том, что продюсер вылечился от COVID-19.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, поражает всех, независимо от социального статуса или финансового положения. Не обошел он и знаменитостей. Одним из них стал Харви Вайнштейн. Он находился на карантине 14 дней. Преодолев лихорадку и кашель, Харви выздоровел от COVID-19. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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После положительного теста на коронавирус, Харви Вайнштейна отправили в изоляцию 19 марта. Продюсер находится в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке. У 68-летнего Харви повышенное давление, проблемы с сердцем, тяжелый диабет и состояние позвоночника. Поэтому он находился в зоне риска инфицирования.

По словам представителя Вайнштейна, среди симптомов у него имелись кашель и лихорадка. Однако, несмотря на свой возраст и ряд заболеваний, кроме COVID-19, продюсеру удалось побороть смертоносный вирус.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в мире подтвердили 1 584 490 случаев COVID-19, из которых 94 705 летальные. Удалось выздороветь 348 468 людям. В США коронавирус зафиксировали уже у более 455 000 человек. Ежедневно в стране рекордные количества смертей. Каждый 10 гражданин США потерял работу из-за пандемии коронавирус. Граждан призывают соблюдать карантин, а при появлении первых симптомов обращаться к семейному врачу.



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