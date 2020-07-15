После жестоких нападений и попытки восстановить отношения Хейден Панеттьери окончательно решила покинуть Брайана Гикерсона. Она уже позаботилась о своей безопасности: актриса подала в суд и получила документ, по которому мужчине запрещено к ней приближаться.

Об этом сообщает таблоид E! News со ссылкой на инсайдеров. По данным журналистов, после второго нападения, произошедшего на День влюбленных Хейден Панеттьери утвердительно решила завершить эти отношения. Зная взрывной характер Брайана Гикерсона, она сразу же получила судебный запрет приближаться к ней. На этот раз Хейден повторно обратилась в суд и попросила служителей Фемиды не ограничивать запрет Калифорнией, где она сейчас проживает.

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Известно, что актриса живет одна в своем имении в Лос-Анджелесе. Наняла ли Хейден Панеттьери охрану, пока неизвестно. Однако судебное постановление уже защищает ее, ведь в случае нападения или попытки поговорить с ней Брайана Гикерсона сразу же посадят.

После переезда Хейден не пыталась поговорить с Брайаном. Она не хочет иметь с ним ничего общего, она перевернула эту страницу своей жизни,

– рассказал инсайдер.

Источники отмечают, что во время пандемии актриса отменила запланированные съемки и сосредоточилась на благотворительности. Единственное, что беспокоит Хейден Панеттьери – то, что она не может увидеться со своей дочерью Кайей-Евдокией, которая живет в Украине. В то же время, инсайдеры добавляют, что актриса благодарна Владимиру Кличко, ведь она всегда уверена, что с дочкой все в порядке.

"С такой большой неопределенностью относительно путешествий и коронавируса, неизвестно, когда Хейден и Кайя смогут снова увидеть друг друга. Разлука и расстояние – это тяжело, но Хейден рада, что Владимир невероятный отец и прекрасно заботится о своей дочери", – добавляют источники.

Что известно о нападениях на Хейден Панеттьери

В августе 2018 года Хейден Панеттьери и Владимир Кличко объявили, что их помолвка отменяется. После этого бывший боксер вернулся с дочерью в Украину, а актриса поселилась в Лос-Анджелесе, где закрутила роман с начинающим актером и риелтором Брайаном Гикерсоном. Пара никогда не посещала вместе светские мероприятия, однако часто попадала в объективы папарацци навеселе.

Уже в мае 2019 года все мировые СМИ всколыхнула информация: Брайан Гикерсон жестоко избил Хейден Панеттьери. Правоохранители, которые приехали на вызов соседей, увидели следы побоев на шее и руках напуганной актрисы. После этого звезда прошла обследование в клинике и месяц не покидала свой дома. А вот Брайан Гикерсон уже на следующий день после ареста покинул полицейский участок и вернулся к своей девушке.

Тогда все родственники Хейден Панеттьери были напуганы из-за жестокости Гикерсона. Друзья боялись, что когда-то он может не остановиться и убьет актрису. Видимо, после романтического ужина на День Валентина Хейден задумалась над словами родных. Тогда Брайан Гикерсон во второй раз напал на нее. Тогда же актриса получила запрет приближаться к ней и забрала вещи из дома парня-садиста.