Хейли Болдуин надела прозрачное платье на кинособытие: сексуальные фото

Американская модель Хейли Болдуин не перестает удивлять мир эффектными и довольно пикантными выходами. На днях она посетила особое мероприятие своего мужа Джастина Бибера, на котором предстала перед камерами в прозрачном платье.

Карьера певца Джастина Бибера активно развивается. Недавно артист выпустил новый трек Yummy и запланировал большой тур по городам США. На протяжении нескольких лет на каждом этапе его поддерживает жена Хейли Болдуин, которая не пропускает ни одной знаковой даты в жизни попзвезды. На днях в Голливуде состоялась презентация документального фильма про Джастина Бибера Bieber: seasons, которую не пропустила его примерная жена.

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Для этого вечера Хейли Болдуин выбрала довольно провокационный наряд, который привлек внимание всех гостей события. Модель красовалась перед фоторафами в прозрачном черном платье, которое состояло из юбки с блестками, через которую виднелось нижнее белье, и не менее пикантного топа. Американка дополнила свой сексуальный образ босоножками на каблуке и украшениями. Волосы Хейли решила собрать в пучок, сделав акцент на зоне декольте и стройной талии.



Хейли Болдуин в прозрачном наряде / Getty Images

А вот Джастин Бибер для премьерного показа документального фильма выбрал белый лонгслив и массивную цепь, которую часто выбирают рэперы. На мероприятии он демонстрировал нежность к Хейли Болдуин, целуя ей руки и обнимая перед камерами. Такое позирование растрогало всех участников светского события.



Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram / @justinbieber