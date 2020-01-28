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Хейли Болдуин надела прозрачное платье на кинособытие: сексуальные фото

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Хейли Болдуин / www.gettyimages.com

Американская модель Хейли Болдуин не перестает удивлять мир эффектными и довольно пикантными выходами. На днях она посетила особое мероприятие своего мужа Джастина Бибера, на котором предстала перед камерами в прозрачном платье.

Карьера певца Джастина Бибера активно развивается. Недавно артист выпустил новый трек Yummy и запланировал большой тур по городам США. На протяжении нескольких лет на каждом этапе его поддерживает жена Хейли Болдуин, которая не пропускает ни одной знаковой даты в жизни попзвезды. На днях в Голливуде состоялась презентация документального фильма про Джастина Бибера Bieber: seasons, которую не пропустила его примерная жена.

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Для этого вечера Хейли Болдуин выбрала довольно провокационный наряд, который привлек внимание всех гостей события. Модель красовалась перед фоторафами в прозрачном черном платье, которое состояло из юбки с блестками, через которую виднелось нижнее белье, и не менее пикантного топа. Американка дополнила свой сексуальный образ босоножками на каблуке и украшениями. Волосы Хейли решила собрать в пучок, сделав акцент на зоне декольте и стройной талии.

Гейлі Болдвін у прозорому вбранні
Хейли Болдуин в прозрачном наряде / Getty Images

А вот Джастин Бибер для премьерного показа документального фильма выбрал белый лонгслив и массивную цепь, которую часто выбирают рэперы. На мероприятии он демонстрировал нежность к Хейли Болдуин, целуя ей руки и обнимая перед камерами. Такое позирование растрогало всех участников светского события.

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram / @justinbieber

Джастін Бібер з Гейлі Бібер на кінопрем'єрі
Джастин Бибер с Хейли Болдуин на кинопремьере / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Джастин Бибер Хейли Болдуин
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