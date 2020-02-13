Хейли Бибер очаровала новыми свадебными фотографиями

Известная американская модель Хейли Бибер очаровала сеть нежными свадебными фото с канадским певцом Джастином Бибером.

Со дня свадьбы Хейли и Джастина прошло 5 месяцев, однако звезда не перестает делиться фотографиями этих особых моментов. На своей странице в Инстаграме она опубликовала серию романтических снимков.

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Жена известного музыканта распространила несколько черно-белых кадров, на которых влюбленные обнимаются и целуются.

На фотографиях Бибер позирует в черном костюме, а его очаровательная невеста в стильном платье с открытыми плечами и длинным вельоном.

Получили еще несколько фотографий от нашего фотографа. Лучшие воспоминания,

– прокомментировала публикацию Хейли Бибер.



Джастин Бибер и его жена на свадьбе / Instagram / @haileybieber



Хейли Бибер в свадебном платье и с длинным вельоном / Instagram / @haileybieber



Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber



Роскошная Хейли Бибер на свадьбе / Instagram / @haileybieber