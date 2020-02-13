Хейли Бибер очаровала новыми свадебными фотографиями
Известная американская модель Хейли Бибер очаровала сеть нежными свадебными фото с канадским певцом Джастином Бибером.
Со дня свадьбы Хейли и Джастина прошло 5 месяцев, однако звезда не перестает делиться фотографиями этих особых моментов. На своей странице в Инстаграме она опубликовала серию романтических снимков.
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Жена известного музыканта распространила несколько черно-белых кадров, на которых влюбленные обнимаются и целуются.
На фотографиях Бибер позирует в черном костюме, а его очаровательная невеста в стильном платье с открытыми плечами и длинным вельоном.
Получили еще несколько фотографий от нашего фотографа. Лучшие воспоминания,
– прокомментировала публикацию Хейли Бибер.
Джастин Бибер и его жена на свадьбе / Instagram / @haileybieber
Хейли Бибер в свадебном платье и с длинным вельоном / Instagram / @haileybieber
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber
Роскошная Хейли Бибер на свадьбе / Instagram / @haileybieber