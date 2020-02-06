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Хейли Болдуин примеряла летние образы в фотосессии для Elle USA: солнечные фото

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Хейли Болдуин для Elle USA / Фото: Зои Гросман, Elle USA

Американская модель и жена Джастина Бибера стала звездой нового выпуска глянца Elle USA. Знаменитость позировала для мартовского номера и продемонстрировала роскошные стройные формы в трендовых бикини.

Автором солнечных и ярких фотосессии для Elle USA стала талантливая Зои Гросман. Добавим, что фотографиня недавно снимала для издания Vogue Hong Kong Беллу Хадид.

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Для таких фотоистории моделей обычно одевают в вещи лучших брендов мира. На этот раз это не стало исключением. Для съемки 23-летняя Хейли надела вещи марок Hermès, Prada, Celine, Gucci, Emporio Armani, а также украшения Bulgari и Cartier. Яркие желтые боди для плавания, стильные очки, раздельные бикини и легкие летние вещи прекрасно подходили пейзажам, на фоне которых снималась Хейли – морское побережье с пальмами и вечереющим солнцем.

Хейли Болдуин для Elle USA / Фото: Зои Гросман, Elle USA

В своем инстаграме Болдуин призналась, что интервью, которое она дала для издания, выдалось на удивление легким, поскольку журналисты часто не хотят узнать о модели как о личности, спрашивая лишь о карьере и семейной жизни с Джастином.

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Хейли Болдуин
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