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Хилари Дафф и Мэттью Кома выпустили совместную песню: видео

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Хилари Дафф и Мэттью Кома / Фото: Getty Images

Популярная американская певица и актриса Хилари Дафф долгое время находилась в творческой паузе. Однако после бракосочетания звезда снова взялась за работу и, возможно, совсем скоро вернется на сцену.

Хилари Дафф записала песню вместе с певцом Мэттью Комой, который является ее мужем. Новая музыкальная работа всколыхнула музыкальный мир. Лирическое видео на композицию можно посмотреть на ютубе.

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В начале 2000-х годов Хилари была кумиром миллионов. Ее музыка звучала в плейлистах молодых людей по всему миру. Кроме того, бешеной популярностью пользовались фильмы, в которых снималась Дафф. Однако однажды она решила взять перерыв и посвятила себя семейной жизни.

Песня, которую записали Хилари и Мэттью, не их авторства. Это кавер на композицию Never Let You Go всемирно известной рок-группы Third Eye Blind. Стоит отметить, что эта работа стала первой за 5 лет в творческой жизни артистки.

Менее чем за сутки ролик в инстаграме набрал более 20 тысяч просмотров. В комментариях поклонники знаменитости высказывают слова восхищения и говорят, что ждут от нее новых хитов.

Хилари Дафф и Мэттью Кома – Never Let You Go: смотреть видео онлайн

Third Eye Blind – Never Let You Go: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка
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