Хилари Дафф: Рождение второго ребенка заставило меня почувствовать вину

Известная американская певица и актриса Хилари Дафф воспитывает двоих детей. На днях звездная мама призналась, что перед рождением второго ребенка чувствовала себя виноватой.

32-летняя актриса Хилари Дафф в октябре 2018 года родила дочь Бэнкс. У звезды есть еще старший сын Лука, который с грустью спрашивал маму для чего ей второй ребенок. Подробностями Хилари поделилась в интервью для издания Pure Wow.

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Я чувствовала огромную вину перед тем, как родила дочь Бэнкс. В течение длительного времени мы с Лукой были вдвоем. Когда я была беременна, он однажды спросил: "Для чего? Для чего, мама? Почему ты это делаешь? Все же было хорошо". И это было очень грустно слышать. Я сказала ему: "А как я могу сейчас что-то изменить? Уже поздно". Это был очень сильный момент. Беременные такие вещи воспринимают очень близко к сердцу.

Лука зашел ко мне после родов. Я держала дочь на руках, а на лице сына был шок. И он сказал: "Это моя сестра!" Самое приятное – видеть их вместе. Между братом и сестрой происходит какая-то химия. Лука понял, что он ее защитник,

– рассказывает звездная мама.

Что известно о личной жизни Хилари Дафф?Хилари Дафф – популярная американская актриса и певица. Личная жизнь звезды довольно сложная. У нее было несколько романов, которые завершались трагически. Однажды певицу преследовал поклонник, который называл себя Максимом Маяковским. Он даже угрожал знаменитости убийством. Хилари заявила на него в полицию, в результате чего преступника осудили на 5 лет. В 2007 году Дафф начала встречаться с хоккеистом Майком Комри. Летом 2010 года они поженились, а через два года у супругов родился сын Лука. Однако вместе пара прожила недолго. После четырех лет брака Хиллари подала на развод. В 2018 году звезда родила дочь Бэнкс Вайолет Беир от гражданского мужа Мэттью Коми. С ним Дафф обручилась в мае прошлого года.