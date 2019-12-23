Хилари Дафф вышла замуж: как выглядело свадебное платье актрисы

21 декабря 32-летняя американская певица и актриса Хилари Дафф вышла замуж за своего возлюбленного музыканта Мэтью Кома. Церемония была закрытой от журналистов, поэтому свадебные снимки появились в сети только 23 декабря на официальных страницах новоиспеченных супругов.

Первые фото появились на странице актрисы в инстаграме. Церемония свадьбы, на которой присутствовали только родственники и самые близкие друзья, прошла во дворе дома влюбленных в Лос-Анджелесе.

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На фотографии счастливые Джеймс и Хиллари позируют на фоне машины с надписью Just Married. Для важного события актриса выбрала элегантное платье от Jenny Packham. По словам актрисы, именно о таком платье она мечтала и чувствовала себя в нем очень комфортно. Наряд выглядел эффектно благодаря роскошным рукавам и вырезу на спине. Впоследствии Дафф изменила белый наряд на золотое обтягивающее платье. Кома для церемонии приобрел себе классический смокинг из коллекции Celine.

"Свадьба была в ее доме. Этот праздник запомнится как маленький и очень сдержанные. На церемонии были только семья и близкие друзья. Свадьба началась на закате внутри дома. Когда церемония закончилась, гостей пригласили на вечеринку. Прием был в белом шатре на заднем дворе", – прокомментировал свадьбу инсайдер.



Хилари Дафф и Мэттью Кома сыграли свадьбу / Instagram / @hilaryduff



Хилари Дафф и Мэттью Кома сыграли свадьбу / Instagram / @hilaryduff



Хилари Дафф и Мэттью Кома сыграли свадьбу / Instagram / @hilaryduff

Что известно об отношениях Хилари Дафф и Мэттью Комы?

Хилари Дафф и Мэттью Кома обручились еще в мае 2019 года. С тех пор сторонники пары ожидали, когда же они устроят роскошную свадьбу. На помолвку музыкант подарил любимой кольцо с большим драгоценным камнем, которое Хилари Дафф не снимает.

Признание Мэттью Комы было достаточно прогнозируемым. Музыкант переехал в поместье Хилари Дафф еще в 2017 году. Уже через год актриса родила девочку, которую назвала Бэнкс Вайолет Беир. Младенец стал первым совместным ребенком влюбленных. Кроме этого, пара воспитывает сына Хилари Дафф от первого брака с Майком Комри.