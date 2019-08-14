Хищно: Джамала показала, как носить главный тренд 2019 года – фото

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала показала поклонникам в сети актуальный образ, который состоит из самых популярных трендов этого сезона.

Еще год назад в моду вернулись анималистические принты, которые быстро поселились в шкафу едва ли не каждой модницы. Правда, такой тренд является очень циклическим и мог так же неожиданно попасть в "антитренды", как и взлетел на пик популярности. Однако пока этого не произошло, и, как убеждают дизайнеры, принты зебры, питона, коровы, леопарда и других животных еще несколько сезонов будут оставаться популярными.

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Украинская певица также следит за модой. Новые стильные фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии артистка позирует в длинном платье-рубашке с питоновым принтом. Не менее ярким дополнением стали трендовые мюли с тонкими ремешками, квадратными носками неонового цвета и тоже с анималистическим мотивом.

В подписи Джамала забавно отметила, что искала "леопард", а нашла "питон". На фото женщина позирует на лестнице киевской кофейни на фоне пальмы.

Есть люди, которые успели съездить на летний отдых, забыть о нем и уже снова хотят в отпуск. Поэтому, только и остается сидеть под пальмой, пить кофе и представлять себя на берегу моря,
– добавила она.

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: LifeStyle Джамала Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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