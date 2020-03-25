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Хэлли Берри поделилась забавным видео, где ее сын поднимается по лестнице в сапогах на каблуках

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Оскароносная американская актриса Хэлли Берри показала поклонникам, как проходят ее будни на карантине. Звезда опубликовала видео, на котором ее 6-летний сын поднимается по лестнице в сапогах на каблуках.

53-летняя голливудская звезда Хэлли Берри присоединилась к числу мамочек, которые проводят карантин вместе с детьми и делятся общими фото и видео в инстаграме. Знаменитость редко показывает своего сына публике. Однако даже на тех фото, которые есть в сети, ее сынишка Масео стоит спиной к камере. На днях актриса рассмешила подписчиков роликом, на котором мальчик обул обувь на каблуках.

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Дни в карантине могут быть веселыми. И это доказывает звездная мама Хэлли Берри. На 12 день изоляции сын актрисы решил обуть мамины сапоги на каблуках и походить в них по квартире.

Оригинальную обувь мальчик совместил с пижамой. Ролик изрядно развеселил поклонников Хэлли и они активно комментируют его в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Quarantine Day 12 ?

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 452 241 случай коронавирусной болезни Covid-19. Зафиксировали 20 495 летальных случая. 113 121 человек полностью выздоровел. По состоянию на утро 25 марта в Украине обнаружили 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Четыре человека погибли, одному пациенту удалось выздороветь. Правительство призывает граждан оставаться дома, а при первых признаках заболевания обращаться к врачу.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Звездные дети Звездные родители
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