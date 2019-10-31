Мистические замки и заброшенные дома в Украине, от которых замирает сердце

Украина захватывает не только невероятной красотой природы, но и своей давней и иногда пугающей историей. Так, в нашей стране есть множество замков и заброшенных зданий, которые, как полагают, до сих пор наполнены духами и привидениями. Особенно эти места привлекают любителей "пощекотать нервы" на Хеллоуин – в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Редакция LifeStyle24 подготовила для вас список мистических мест, которые напугают каждого.

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Подгорецкий замок

Замок окружен страшной тайной: все, кто ночевал там, видели ночью настоящего призрака. К людям являлась женщина в белых одеждах с черным лицом.



Подгорецкий замок / Фото vseua.info

К тому же, призрака видели сторожа, работники и пациенты туберкулезного санатория, который был здесь в советское время.

Легенда: Замком бродит душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Мужчина из ревности собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.

Где расположен замок: село Подгорцы, Бродовского района на Львовщине.

Таракановский форт

Форт – это место, что уже давно окружено тайной и мистикой. Местные рассказывают, что Таракановский форт "облюбовали" привидения. За два года там зафиксовалы 13 свидетельств туристов, которые утверждали, что хозяева руин из потустороннего мира сопровождали их во время экскурсий.



Таракановский форт/ Фото "Радиотрек"

А ночью там, вроде, раздаются голоса, выстрелы и даже появляются странные тени. Существует немало свидетельств того, что именно в ночное время происходят странные события: люди слышат потусторонние звуки, видят тени и даже замечают перемещения предметов.

Где расположен форт: возле села Тараканов Дубенского района Ровненской области.

Замок Паланок

В стенах этого замка раздается легенда, связанная со свекровью и невесткой Софией Батори и Илоной Зрини. Женщины, управляя замком, враждовали между собой. София якобы имела пристрастие к человеческой крови. Для кровяных ванн София приказывала приносить в жертву 13-летних девственниц.



Замок Паланок/ Фото Этносвит

Еще одна легенда о замке связана с колодцем и чертом. Говорят, что на территории замка копали колодец и все никак не могли достичь воды. Тогда черт предложил воду в обмен на мешок золота, но князь Корятович обманул сатану и подсунул ему маленький мешочек с двумя монетами. С тех пор темная сила каждый вечер воет на дне колодца из-за того, что ее обманули.

Где расположен замок: город Мукачево Закарпатской области.

Винницкая психиатрическая больница

В Виннице в XIX веке появилась психиатрическая больница, с которой связывают жуткую историю.

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Говорят, что там ужасными методами лечили больных. К ним часто применяли кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодания, водолечения. Людей надевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда применяли даже кандалы.

Винницкая психбольница/ Фото townpass

Позже, при советской оккупации, в психическую больницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди. Над которыми здесь проводили ужасные эксперименты.

Олесский замок

В стенах этого замка время от времени появляется дух монаха. Говорят, что монах Ян Каспер на глазах у тысячи паломников прыгнул в колодец. Монахи объявили его сумасшедшим, но все-таки похоронили по христианскому обряду. Однако, душа самоубийцы все равно не знает покоя и бродит по замку.



Олесский замок / Фото из онлайн-журнала "Моя Украина"

По другой легенде, монах очень любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из близлежащих сел. За это монаха наказали и замуровали в стене, где якобы нашли его скелет.

Где он расположен: пгт Олесько Бугского района Львовской области.

Гора Бона

На горе Бона сейчас стоят руины бывшей княжеской крепости. Название горы связано с красивой итальянкой королевой Боной Сфорца, которой из-за чрезмерной жестокости приписывают демонические поступки.



Гора Бона/ Фото vsviti.com

Согласно местной легенде, красавица заключила сделку с дьяволом на вечную молодость. Королева для вечной красоты приносила в жертву девственниц. Их сбрасывали с вершины замка на острыми сваи. В крови девушек Бона принимала охлаждающие ванны. По другой версии, купель для королевы делали из крови младенцев.

Где расположена гора: город Кременец Тернопольской области.

Дубенский замок

Местные говорят, что галереями древнего замка до сих пор бродит дух княжны Беаты. Она якобы появляется в виде дамы, сидящей у окна в одном из залов. Появляется ее силуэт около полуночи, и через несколько минут исчезает.

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По легенде, в 16 веке во время набега татарских войск на Дубенский замок началась сильная паника. А смелая племянница Острожского Беата, выбравшись на башню, выстрелила из пушки. Ядро попало в шатер крымского хана и убило его родного сына. Войска отступили, оставшись без предводителя, а Беату тогда назвали ведьмой.



Дубенский замок/ Фото "Радиотрек"

Говорят, что в замке иногда слышат, как кто-то хватается за двери или барабанит в них, но за ними никого нет. Работники и туристы тоже рассказывают о нечистой силе: вроде ночью там срабатывают датчики движения, открываются и закрываются двери.

Заброшенная лаборатория в Киеве

Лаборатория в Киеве – это место не для слабонервных. Там в кабинетах оставлені множество колб, шприцы, документы, проекты, химикаты, скелеты животных в клетках и даже человеческий череп. Это пожалуй одно из самых жутких достопримечательностей Протасова Яра.

Почему лаборатория закрылась? По одной из версий, в 90-х годах тайную лабораторию для разработки новых препаратов просто забросили, оставив оборудования, препараты, инструменты. Этакий мини-Чернобыль. По другой – в связи с распадом СССР финансирование лаборатории прекратилось и ее закрыли.

Заброшенная лаборатория в Киеве/ Фото volynnews.com

Сегодня помещение бывшего медицинского учреждения находится в сверхчудовищном состоянии. Дело в том, что лаборатория трижды горела. Существует мнение, что подожгли ее специально те, кому было невыгодно распространение результатов экспериментов и исследований после прекращения существования лаборатории. Некоторые считают, что таким образом пытались уничтожить вирусы и инфекции.

Где она расположена: город Киев, Протасов Яр, 23а.