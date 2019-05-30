Хлои Кардашян избила стриптизершу, с которой ей изменил муж: подробности

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Ламар Одом и Хлои Кардашян
Ламар Одом и Хлои Кардашян / www.gettyimages.com

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян, которой не везет с мужчинами, разошлась в 2015 году со своим первым мужем, баскетболистом Ламаром Одом из-за измены и алкоголизм мужа. На днях мужчина выпустил свою автобиографию "Из тьмы к свету" (Darkness to Light), в которой заявил, что постоянно "развлекался" с другими женщинами во время брака с Кардашян.

Об этом пишет издание Daily Mail. В книге Ламар вспомнил историю, как он изменял жене в номере отеля с несколькими девушками, а Хлои приехала и застала его среди обнаженных женщин.

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Тогда Кардашян избила одну из стриптизерш, в объятиях которой развлекался ее изменчивый и похотливий муж. "Она открыла дверь и набросилась на первую попавшуюся девушку", – рассказал Одом.

Кроме того, баскетболист на шоу Дженни Маккарти сказал, что изменял Хлои Кардашян постоянно и даже не может посчитать, сколько раз это было.

"Я столько раз нарушал свои клятвы Хлои, что просто не могу вспомнить все случаи. Не знаю, почему Хлои оставалась со мной", – добавил баскетболист.

Ламар Одом і Хлої Кардашян
Хлои Кардашян и Ламар Одом / Getty Images

Поражает то, что после упоминаний баскетболиста об избиении стриптизерши Хлои написала ему ласковое сообщение. "Она сказала, что даже не думала, что я помню эту историю в отеле", – сказал Ламар Одом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Добавим, Хлои воспитывает ребенка, девочку Тру, которую родила преждевременно от экс-бойфренда Тристана Томпсона, когда узнала о его измене. Первый раз Кардашян простила неверного парня. Однако 16 февраля Томпсон отправился в ночной клуб в Лос-Анджелесе, где провел ночь с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. После этого Хлои решила не прощать второй раз неверность и разорвать отношения с Томсоном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

 

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Теги: LifeStyle Хлои Кардашян
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