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Хлои Кардашян заговорила о рождении сына от бывшего бойфренда-предателя

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Хлои Кардашян хочет родить сына / Instagram / @khloekardashian

Американская телезвезда и бизнес-леди воспитывает двухлетнюю дочку Тру от бывшего парня Тристана Томпсона. Пара скандально разорвала отношения после измен баскетболиста, однако ради счастья ребенка поддерживает общение. Как оказалось, Хлои Кардашьян хочет родить сына, а отцом малыша может стать экс-бойфренд.

Множество голливудских пар продолжают оставаться друзьями даже после расставания. Не стали исключением и Хлои Кардашян и Тристан Томпсон, которые разорвали отношения в конце 2018 года. Однако, если одних знаменитостей объединяет общий бизнес или карьера, то телезвезда и баскетболист вместе воспитывают дочку Тру.

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Несмотря на неоднократные измены бывшего возлюбленного, Хлои решила не лишать единственного ребенка родительской заботы. Вместе с Тристаном они разделяют самые ответственные мгновения жизни двухлетней Тру, празднуют дни рождения и проводят досуг. Во время одного из онлайн-разговоров в FaceTime звездный папа нашел детские игрушки дочери в своем доме и предложил не выбрасывать их. Тристан высказал предположение, что они могут понадобиться для будущего братика дочери.

Реакция Хлои была невероятной. Как оказалось, она тоже мечтает о втором ребенке, биологическим отцом которого может стать даже экс-бойфренд. Звезда рассматривает вариант искусственного оплодотворения.

Напомним, что о первой измене Тристана Томпсона стало известно на 9-м месяце беременности Хлои Кардашян. Тогда мать первенца решила дать второй шанс любимому и не стала разрывать отношения. Однако уже в конце 2018 года мужчина изменил второй раз с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Тогда звезда окончательно отчаялась в партнере и прекратила романтические отношения.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Хлои Кардашян Новости LifeStyle
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