Хочется веры и радости, – онкобольная Алла Мазур получила от коллеги особый подарок

Знаменитая украинская телеведущая Алла Мазур продолжает бороться с онкозаболеванием. В непростое время ее поддерживают не только родные, но и коллеги. На днях Алла Мазур показала, какой подарок получила от Леси Гладыш.

На официальной фейсбук-странице Алла Мазур опубликовала фото с яркой картиной. На полотне ее коллега из ТСН Леся Гладыш нарисовала солнце и поле подсолнухов. Телеведущая не скрывала, что такой сюрприз поднял ей настроение и стал "глотком энергии и радости" во время борьбы с раком.

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"Друзья-коллеги знают, чем поддержать. Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка - так мне нравится этот пейзаж. А главное - получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки и моей коллеги из ТСН Леси Гладыш. Лесюня, спасибо. Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни - подарите ему что-то такое солнечное. Потому что как бы себя не чувствовал, хочется веры и радости. Чего-то красивого и вкусненького, что разгоняет облака и наполняет твой день светом", - рассказала в заметке ведущая.



Алла Мазур показала картину, подаренную коллегой / Facebook / @ 1plus1.AllaMazur

Что известно о болезни Аллы Мазур?Еще в середине ноября 2019 года Алла Мазур публично заявила, что борется с онкозаболеванием. 54-летняя телеведущая решила не вдаваться в детали диагноза, однако призвала всех своих поклонников и друзей заботиться о своем здоровье. В то же время телезвезда заявила, что начала курс лечения в одной из клиник.



Сначала Алла Мазур не собиралась рассекречивать информацию о болезни, рассказав об этом только коллегам. Однако впоследствии изменила свое мнение, ведь она, как публичный человек, может вдохновить украинцев на обследование и в конце спасти чью-то жизнь. В конце своего обращения она поблагодарила медиков, которые вовремя направили ее на биопсию и обнаружили рак, а также коллегам и родным, которые на протяжении этого времени поддерживают ее.



Завершать свою карьеру или прекращать съемки Алла Мазур не торопится. Поэтому ведущая по прежнему ведет программу "ТСН. Тиждень".