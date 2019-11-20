Хочу уйти в творческий отпуск, – Руслана Писанка сделала объявление для поклонников

Украинская актриса кино и театра Руслана Писанка ошарашила своих поклонников. Звезда решила в 2020 году взять творческий отпуск, после чего вернется к гастрольным будням.

О таком решении она рассказала журналистам Сегодня. По словам 54-летней Русланы Писанки, ей нужна пауза, чтобы упорядочить мысли и с новыми силами вернуться к актерской карьере.

Читайте также: Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов про знаменитую актрису

"Хочу открыть тайну! Я хочу уйти в творческий отпуск в апреле-мае 2020 года. Я понимаю, что очень много задач, много моих расходов. Я не хочу делать ошибки, в том числе, и творческие. Творчество – это когда ты свободен. А когда у тебя много задач в голове, ты уже не можешь, все файлы в голове заполнены. Нужно сделать перезагрузку своего "компьютера" и очистить все, что мешает творчеству", – поделилась Руслана Писанка.

Кроме этого, актриса призналась, что будет делать во время своего творческого отпуска. Руслана Писанка рассказала журналистам, что планирует устроить отдых с мужем Игорем Исаковым. Знаменитость мечтает отправиться на море и провести там несколько недель.

Хочу отправиться к океану, сесть и мечтать. И ни о чем не думать! Ни о гастролях, ни о деньгах или проблемах. Просто помедитировать,

– призналась Руслана Писанка.

Как известно, актерскую карьеру Руслана Писанка начала еще в студенческие годы. Одну из первых ролей она получила в киноленте "Несколько любовных историй", которая вышла на экраны в 1994 году. Именно этот фильм принес актрисе международную славу и популярность, а звезда получила статус секс-символа украинского шоу-бизнеса. Кроме этого, Руслана Писанка сыграла в "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом", "Яблоко", "Три мушкетера", Сваты" и других кинолентах. Сейчас больше времени актриса уделяет театру и совместно с актерами ездит на гастроли по городам Украины.