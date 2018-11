Ходила по киевским стрип-клубам и Дарницком мосту: в сети появился новый клип Майли Сайрус

Видеоклип на новую песню поп-исполнительницы Майли Сайрус и диджея Марка Ронсона "Nothing Breaks Like a Heart", который снимали в Киеве, появился на YouTube в пятницу, 30 ноября. За двенадцать часов его посмотрело почти полтора миллиона человек.

Клип американской певицы Майли Сайрус и британского диджея Марка Ронсона появился на YouTube-канале исполнителя. Их совместное творение покорило сеть и получило множество комплиментов от поклонников.

Читайте также: Инсталляции, воркшопы и громкие вечеринки: чем поражает мультимедийная выставка "SAMSKARA" в Киеве

Для съемок видеоклипа на песню "Nothing Breaks Like a Heart" звезды выбрали Киев, а именно – железнодорожный Дарницкий мост и центральные стриптиз-клубы. Майли Сайрус посещала столицу Украины в конце октября в окружении съемочной группы. Именно тогда стало понятно, что съемки ее нового клипа происходят в Киеве. К слову, ради ее творения Дарницкий мост перекрывали на два дня.

По сюжету, Майли убегает по шоссе и скрывается в стриптиз-клубах от местной полиции, а вдоль обочины стоят люди, которые поддерживают ее.

Смотреть клип Майли Сайрус и Марка Ронсона на песню "Nothing Breaks Like a Heart" (видео):

Стоит отметить, что Майли Сайрус – не первая знаменитость, которая именно в Украине решила снимать клип. Так, в августе 2018 года британская поп-рок-группа Suede представила клип на песню Life Is Golden, который был отснят в украинской Припяти. Кроме этого, на улицах Киева певица Джорджа Смит создала яркий ролик на песню Let Me Down. Также рок-группа Bring Me The Horizon создала видеоклип в Киеве.