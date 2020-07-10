5 рецептов летних напитков в домашних условиях
Лето в разгаре. Хотя и июнь не слишком одаривал нас жарой, впереди еще 2 месяца, которые обещают быть жаркими. В такие дни особенно хочется чего-то прохладного. Отличным решением будут коктейли на основе фруктов. Вкусные и освежающие напитки – лучшее средство, чтобы утолить жажду и поднять настроение. Тем более, приготовить их совсем несложно.
LifeStyle 24 предлагает вам 5 легких рецептов, которые можно воспроизвести на собственной кухне за несколько минут.
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Классический мохито
Что нужно:
- Лайм – 1 штука
- Коричневый тростниковый сахар – 2 чайные ложки
- Мята – пучок
- Лед – по вкусу
- Sprite или другая газированная лимонная вода – 500 мл
Как приготовить:
Половину лайма разрезать на 3 части. В фужер насыпать сахар, а затем выжать сок лайма. Остатки лайма и кусочки мяты добавить в смесь. Все ингредиенты перемешать, после этого положить несколько кубиков измельченного льда. Налить спрайт и украсить фужер долькой лайма.
Рецепт классического мохито / Фото Pexels
Гавайский коктейль
Что нужно:
- Ананасовый сок – 100 мл
- Апельсиновый сок – 100 мл
- Банан – половина
- Гранатовый сироп – 1 чайная ложка
Как приготовить:
Очищенный от кожуры банан нарезать кусочками. Соки, измельченный банан и сироп взбить в блендере. Готовый напиток подавать со льдом. Стакан можно украсить долькой лимона или ананаса.
Рецепт гавайского коктейля / Фото Pexels
Фруктовый пунш
Что нужно:
- Вода – 200 мл
- Сахар – 100 г
- Грейпфрут – 2-3 штуки
- Яблочный сок – 1 литр
- Минеральная газированная вода – 1 литр
Как приготовить:
Воду довести до кипения и растворить в ней сахар. Должен получиться сироп. Из грейпфрутов и яблок выжать сок и вылить в сосуд. Как только сироп остынет, смешать с соком. Готовую смесь поставить в холодильник на 1 час. Перед подачей добавить газировку, а для более насыщенного вкуса еще и кусочки фруктов.
Рецепт фруктового пунша / Фото Pixabay
Клубничное фраппе
Что нужно:
- Клубника – 200 г
- Лед – 5 кубиков
- Молоко – 250 мл
- Взбитые сливки – по вкусу
Как приготовить:
В блендере взбить до однородной массы клубнику, лед, молоко. Вылить в стакан и украсить взбитыми сливками и кусочками клубники.
Рецепт клубничного фраппе / Фото Pexels
Имбирный чай
Что нужно:
- Листовой чай (черный / зеленый) – 5 чайных ложек
- Вода – 4 стакана
- Корень имбиря – 15-20 г
- Лайм – 1 штука
- Сахар – 0,5 стакана
- Лед – 4 кубика
Как приготовить:
Чай запарить двумя стаканами кипятка и оставить на 5-7 минут. Имбирь и цедру лайма натереть, добавить сахар и залить оставшейся водой. Вскипятить смесь и варить на малом огне 5-7 минут, затем охладить и процедить. Готовый чай смешать с имбирной смесью, добавить лед.
Рецепт имбирного чая / Фото Pexels
Приятного аппетита!