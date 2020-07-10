Лето в разгаре. Хотя и июнь не слишком одаривал нас жарой, впереди еще 2 месяца, которые обещают быть жаркими. В такие дни особенно хочется чего-то прохладного. Отличным решением будут коктейли на основе фруктов. Вкусные и освежающие напитки – лучшее средство, чтобы утолить жажду и поднять настроение. Тем более, приготовить их совсем несложно.

LifeStyle 24 предлагает вам 5 легких рецептов, которые можно воспроизвести на собственной кухне за несколько минут.

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Классический мохито

Что нужно:

Лайм – 1 штука

Коричневый тростниковый сахар – 2 чайные ложки

Мята – пучок

Лед – по вкусу

Sprite или другая газированная лимонная вода – 500 мл

Как приготовить:

Половину лайма разрезать на 3 части. В фужер насыпать сахар, а затем выжать сок лайма. Остатки лайма и кусочки мяты добавить в смесь. Все ингредиенты перемешать, после этого положить несколько кубиков измельченного льда. Налить спрайт и украсить фужер долькой лайма.

Рецепт классического мохито / Фото Pexels

Гавайский коктейль

Что нужно:

Ананасовый сок – 100 мл

Апельсиновый сок – 100 мл

Банан – половина

Гранатовый сироп – 1 чайная ложка

Как приготовить:

Очищенный от кожуры банан нарезать кусочками. Соки, измельченный банан и сироп взбить в блендере. Готовый напиток подавать со льдом. Стакан можно украсить долькой лимона или ананаса.

Рецепт гавайского коктейля / Фото Pexels

Фруктовый пунш

Что нужно:

Вода – 200 мл

Сахар – 100 г

Грейпфрут – 2-3 штуки

Яблочный сок – 1 литр

Минеральная газированная вода – 1 литр

Как приготовить:

Воду довести до кипения и растворить в ней сахар. Должен получиться сироп. Из грейпфрутов и яблок выжать сок и вылить в сосуд. Как только сироп остынет, смешать с соком. Готовую смесь поставить в холодильник на 1 час. Перед подачей добавить газировку, а для более насыщенного вкуса еще и кусочки фруктов.

Рецепт фруктового пунша / Фото Pixabay

Клубничное фраппе

Что нужно:

Клубника – 200 г

Лед – 5 кубиков

Молоко – 250 мл

Взбитые сливки – по вкусу

Как приготовить:

В блендере взбить до однородной массы клубнику, лед, молоко. Вылить в стакан и украсить взбитыми сливками и кусочками клубники.

Рецепт клубничного фраппе / Фото Pexels

Имбирный чай

Что нужно:

Листовой чай (черный / зеленый) – 5 чайных ложек

Вода – 4 стакана

Корень имбиря – 15-20 г

Лайм – 1 штука

Сахар – 0,5 стакана

Лед – 4 кубика

Как приготовить:

Чай запарить двумя стаканами кипятка и оставить на 5-7 минут. Имбирь и цедру лайма натереть, добавить сахар и залить оставшейся водой. Вскипятить смесь и варить на малом огне 5-7 минут, затем охладить и процедить. Готовый чай смешать с имбирной смесью, добавить лед.

Рецепт имбирного чая / Фото Pexels

Приятного аппетита!

Автор: Марта Касиянчук