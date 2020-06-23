31-летняя актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", которое стартует уже этой осенью. Девушка призналась, что теперь она обожает сильный дождь, настоящую стихию.

Ксения поделилась соответствующим сообщением на личной инстаграм-странице. Она рассказала о своих мыслях и призналась, что в последнее время очень полюбила пасмурную, дождливую погоду.

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Во многих регионах Украины облачно, не прекращают падать дожди, постоянные ливни, сильный ветер. Большинство населения хочет настоящего лета с солнечной, теплой погодой. Однако есть и те, кто наслаждается этими дождливыми днями. К их числу относится победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина.

С недавнего времени я обожаю дождь. Сильный, стихийный... Возникает ощущение эйфории и безопасности. Хочется сразу окунуться под одеяло, пищать от радости, слушать и наблюдать за природным сценарием,

– призналась Ксения.

Звезда отметила, что не может объяснить, почему так. Казалось бы, все должно быть наоборот. Однако она наслаждается этим временем и чувствует себя крошкой в объятиях чего-то большого и значительного.

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