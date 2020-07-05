"Холостяк" Максим Михайлюк заинтриговал сеть фотографией с вероятной избранницей – фото

Герой десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк подогрел слухи о романе с супермоделью Дарьей Хлыстун. Он обнародовал фото и видео, на которых показал, как вместе с девушкой летает на вертолете над вечерним Киевом.

После проекта отношения Максима и его избранницы Дарьи Ульяновой не сложились. Недавно мужчина признался, что его сердце уже занято, но имя девушки и другие подробности не назвал. Теперь в своих инстаграм-сторис он обнародовал фото, на котором нежно обнимает успешную украинскую модель Дарью Хлыстун.

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Максим Михайлюк и его вероятная избранница

Макс распространил в сети фото, которое вызвало настоящий резонанс. Он позирует вместе с Дарьей на фоне ночного Киева. Михайлюк решил устроить девушке полет на вертолете. Именно поэтому пара изображена на вертолетной площадке рядом с этим воздушным транспортом.

Такое фото изрядно заинтриговало поклонников, ведь несколько дней назад модель также опубликовала кадр, на котором предстала вместе с пилотом. Дарья и Максим позировали на территории клуба Ibiza Beach Club в Одессе. Еще после этого пользователи сети начали говорить об их романе. Сейчас Максим и Дарья не подтвердили и не опровергли такие предположения.



Максим Михайлюк с вероятной избранницей / Instagram-Stories / @flymax305

Макс также поделился роликом, очаровывают свою красотой. Он показал невероятные моменты полета над ночной столицей, которые завораживают.