Холостяк 10 сезон 6 выпуск: кто из девушек покинул проект в этом эфире

В шестом выпуске популярного шоу "Холостяк" 10 сезон за сердце главного героя боролись лишь 8 участниц. Этот эфир показал жаркие эмоции и открыл правду о некоторых участницах. Что произошло в 6 эфире? Больше – смотрите ниже.

Все меньше мест остается на проекте "Холостяк" 10 сезон, поэтому борьба участниц за сердце Максима становится все ожесточеннее. Одна девушка покидает шоу каждую неделю. Сегодня проект должна была покинуть Дарья, ведь Максим не дал ей розу.

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Но после того, как Холостяк провел ее к машине, он решил выполнить ее последнее желание: искупаться в бассейне. Пара там прекрасно проводила время и целовалась. В результате Максим все таки дал Дарье розу после этого.

Услышав звук девушки вышли на улицу и увидели как Максим с Дарьей целовались. Это их очень поразило и огорчило. После этого участницы разошлись по комнатам и даже задумались о том, чтобы покинуть проект. Холостяк свое решение не объяснил.

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Холостяк 10 сезон 6 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто романтическое шоу, на котором известный холостяк ищет свою любовь, приглашая на свидание очаровательных участниц проекта. Шоу впервые появилось в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ.



Главным героем 10 сезона стал пилот и владелец летной школы в Канаде Максим Михайлюк. В каждом выпуске главный герой встречается с несколькими девушками и устраивает им незабываемые свидания.