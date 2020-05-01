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Холостяк 10 сезон 9 выпуск: кто покинул проект в этом эфире

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Холостяк 10 сезон 8 выпуск кто ушел 01.05.2020 – смотреть онлайн
Холостяк 10 сезон 9 выпуск: кто покинул шоу / Фото из открытых источников

Скандальный 9 выпуск 10 сезона "Холостяка" подошел к концу. После всех интриг и шокирующих подробностей мы узнали, кто ушел из проекта навсегда. Ею стала Алина.

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон шоу навсегда покинула 24-летняя Алина.

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Для Макса все окончательно стало понятно после группового свидания в Египте с Кристиной и Алиной. Там холостяк задавал девушкам каверзные вопросы, чтобы на будущее знать, чего ожидать от участниц в отношениях. Мужчина, похоже, понял, что у них мало чего общего, несмотря на всю искренность Алины и ее наивность. Отсутствие опыта у девушки стало главной причиной разрыва отношений с ней, поэтому она покинула проект навсегда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALINA LIASHUK (@lionilal)

 

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Холостяк 10 сезон 9 выпуск: смотрите видео онлайн​ (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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