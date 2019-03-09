Холостяк 9 сезон 1 выпуск: как девушки удивляли Никиту Добрынина и кто получил первые розы

В Украине стартовало долгожданное романтическое шоу "Холостяк-9". Первый выпуск популярного проекта появился символично в 8 марта. Немало украинских красавиц пришли на шоу, где пытались заинтересовать главного героя шоу – ведущего Никиту Добрынина. Кто же сумел пройти в следующий выпуск "Холостяка" – читайте в материале LifeStyle 24.

Проект "Холостяк" 9 сезон, по традиции, начался романтической вечеринкой, на которую были приглашены немало эффектных красавиц. Каждая из девушек пришла на шоу, чтобы встретить свою любовь и покорить сердце главного героя – телеведущего Никиты Добрынина.

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Холостяк рассказывал, что знает, какую девушку мечтает найти на проекте. Поэтому Никита Добрынин среди многих красавиц определил именно тех, которые сумели его заинтересовать.

Я пришел на проект, чтобы найти себе жену. Если я пойму, что это моя женщина, сделаю для нее многое. Постараюсь устраивать приятные сюрпризы, вызывать новые эмоции. Я буду выбирать ее сердцем,

– рассказал Никита Добрынин.

Дорогие подарки, зависть, истерики, требования индивидуальных свиданиях и даже драками – вот чем сможет удивить 9 сезон шоу Холостяк. Кто же получил первые розы от Холостяка – читайте в материале LifeStyle 24.

Первой на встречу с Никитой Добрыниным вышла Александра. Девушка активно занимается спортом и является руководителем фитнес-центра. Она подарила Холостяку таинственную коробку в форме сердца и предложила открыть ее позже, во втором этапе проекта.



Холостяк 9 сезон 1 выпуск: Александра / Facebook / @TheBachelorUa

Следующей покорять сердце телеведущего вышла киевлянка Дарья. Успешный стилист от волнения подошла к Никите Добрынину очень быстро, вызвав у него улыбку.

А вот Дана – пиар-менеджер в канадской ИТ-фирме. Эффектная брюнетка долгое время жила за границей, поэтому попала в небольшой конфуз. Она не определилась, как хочет обращаться к Холостяку – на вы или ты. Это вызвало у Никиты улыбку.

Оригинально познакомилась с Холостяком студентка София, которая сначала уговаривала девушек передать ему записку. Помогла ей в этом Дана. В записке девушка попросила обернуться спиной, чтобы Никита не увидел ее сразу же. София едва преодолевала свой страх и пошла на вечеринку, не показав телеведущему своего лица.

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Модель Каролина отказалась от лимузинов и приехала к Холостяку на мотоцикле. Такое дерзкое появление поразило Никиту Добрынина, который, несмотря на мужское восхищение, увидел в девушке нежность и женственность.

Покорить сердце главного героя шоу пришла студентка Яна. Девушка подарила Никите Добрынину гироборд и сразу же попросила научить ее кататься на нем. Романтическая сцена запомнилась Холостяку.

Дизайнер Юлия выбрала сексуальное платье, в котором засветила стройные ноги. Холостяку она подарила черные шорты со стразами, которые мужчине не совсем понравились. Однако он галантно поблагодарил за сюрприз.



Холостяк 9 сезон 1 выпуск: Юлия / Facebook / @TheBachelorUa

Не скрывала своего восторга и волнения Оля. Девушка трижды голосовала, чтобы именно Никита Добрынин стал Холостяком, поэтому с опаской пообщалась с телеведущим.



Холостяк 9 сезон 1 выпуск: Оля / Facebook / @TheBachelorUa

Зажигательной блондинке Юле захотелось подарить Никите одну из своих картин. Однако эротический рисунок пары она разместила на своем платье.

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Вне очереди вышла из авто танцовщица Екатерина, которая вскружила голову Никите Добрынину и заставила завидовать других девушек. Именно ей Холостяк дал пиджак.

Следующие девушки тоже сумели поразить телеведущего неординарными подарками. Менеджер Лилия, продавец Анастасия, помощник дизайнера Лилия и помощник депутата Дина присоединились к другим девушкам, где разгорелся настоящий конфликт из-за эффектных нарядов.

Неожиданно на встречу с Холостяком пришел мужчина, который привез на шоу свою дочь Лизу. Пока студентка сидела в авто, незнакомец засыпал Никиту Добрынина вопросами. После этого телеведущий познакомил его с эффектной Елизаветой.

Блогер и модель Елизавета, известная по участию в шоу "Топ-модель по-украински", вынуждена была ждать Холостяка, пока он выполнял задание телеведущего Григория Решетника. Строптивая манекенщица сразу же засыпала его упреками. Общение она продолжила оригинальным репом, который забыла от волнения.

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Пока Холостяк общался с девушкой, рядом с ними была большая коробка с синим бантом. Никита Добрынин захотел распаковать ее из-за любопытства. Как оказалось, в коробке сидела крипто-леди Наталья, которая сумела поразить телеведущего.

Валерия и Аня тоже пытались покорить Холостяка оригинальностью своих нарядов и подарков. А вот тамада Марго сразу же вручила Никите Добрынину свадебную подвязку, напророчив им будущее, и взялась развлекать всех девушек на вечеринке. Однако конкурсы были совсем не по нраву участницам шоу.

Тем временем к Холостяку подлетел беспилотник с запиской. Стюардесса Виктория настойчиво пригласила телеведущего на свидание, однако он пообещал подумать над этим и не дал окончательного ответа.

Переводчик Нина захотела на первой встрече подарить Никите браслет. Такое же украшение она надела себе, как знак любви. Однако примерить его Холостяк деликатно отказался.

Своенравная Алина, работающая пластическим хирургом, предложила телеведущему послушать его сердце. Однако сама же остановила этот романтический момент, разочаровав Никиту Добрынина.

А вот владелица модельного агентства Марина решила отдать Холостяку свой мобильный телефон, как символ того, что она с головой хочет окунуться в проект.

Холостяк 9 сезон 1 выпуск: Марина / Facebook / @TheBachelorUa

Итальянка Элизабет, готовившая для телеведущего угощение с соусом, попала в неприятную ситуацию. Перед местом вечеринки авто с девушками резко затормозило, а блюдо девушки оказалась на ее платье и полу. Поэтому к Никите красотка вышла с пустым подносом, но хорошим настроением, что понравилось главному герою.

Во время общения с девушками ведущий шоу "Холостяк" принес в комнату чемодан. Когда же Никита Добрынин открыл его, увидел там девушку. Анастасия пояснила, что она продавец-консультант и продает сумки, поэтому хотела таким образом оригинально показать свою работу.

Телеведущий неожиданно попросил Анастасию пройтись с ним и провел ее в лимузин. Она не скрывала своего отчаяния. Следующей к автомобилю он провел манящую Юлю и сообщил, что двух красавиц приглашает на морской отдых.

Вечеринка продолжилась церемонией вручения роз. Первый цветок получила Элизабет. Дальше всех девушек ждало непростое испытание – общение с друзьями Холостяка певицей Славой Каминской и режиссером Сергеем Чоботаренко. Во время беседы участницы проекта откровенно рассказали о своих предыдущих отношениях, болезненных разрывах и переживаниях. Кроме этого, Холостяка интересовало, как красавицы представляют идеального мужчину. Некоторые ответы его разочаровали.

После этого Холостяк был готов сделать свой непростой выбор, доверяя интуиции и советам друзей. На первой церемонии вручения роз желаемый цветок от Никиты Добрынина получили: художница Юля, помощник депутата Дина, робкая студентка София, менеджер Лилия, студентка Елизавета, экономист Аня, помощник дизайнера Лилия, эпатажная модель Каролина, парикмахер Дария, владелица модельного агентства Марина, крипто-леди Наталья, журналист Ольга, менеджер Валерия и стюардесса Виктория.

Холостяк – это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.