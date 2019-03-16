Холостяк 9 сезон 2 выпуск: первое свидание и кто выбился в фаворитки

Второй выпуск популярного проекта "Хостостяк" стартовал 15 марта на телеканале СТБ. Главный жених страны Никита Добрынин начинает выбирать свою вторую половинку из 17 участниц.

Неделя на шоу "Холостяк" 9 сезон началась с первого двойного свидания. Еще во время отбора он выделил Юлю и Настю. Именно с этими девушками он провел первое свидание.

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Встреча состоялась в Египте на яхте. Он предложил девушкам окунуться на глубину. Настя сразу же согласилась, тем временем как Юля испугалась. Но это сыграло ей на руку – она провела свидание с Холостяком на суше и смогла показать ему свою роскошную фигуру.

Хоть Никита возмутился из-за недоверия Юли, но девушка таки получила первую на этой неделе розу.

Тем временем с Настей он решил провести еще один день. Похоже, девушка ему действительно понравилась.

Тем временем в доме девушки уже заждались Никиту. И только Юля получила от Холостяка подарок – это телефон. Поэтому пока он заграницей может поддерживать контакт с девушкой.

Юля уже вернулась к дому – и остальные девушки были просто шокированы, ведь надеялись, что она покинула шоу. Более того, она уже получила розу.

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А вот Настя и Никита продолжают гулять в Египте. У них был очень романтический день, который перерос в не менее романтический ужин.

Пока Настя возвращается в Украину, в Египет прилетела Каролина — сегодня у нее день рождения. Он встретил девушку в аэропорту в 3 ночи и это было первым подарком для Каролины.

Еще один сюрприз для Каролины — парный спа-массаж. Кстати, в один момент массажисты вышли и приятный массаж продолжил делать сам Никита.

Но не все было так радужно. Вечером во время романтического ужина девушка открыла Холостяку свою тайну — предыдущий парень был с ней очень груб и даже бил ее.

Никита сразу же заявил, что мужчина, который бьет женщину - уже не мужчина. Он тоже поделился с именинницей своей историей любви.

Наконец Никита вернулся в Киев и сразу приступил к церемонии роз. Первой к Холостяку подошла Даша. Она не только получила розу, но и приглашение на свидание.

Розу получила и Вика. Ей Никита тоже пообещал свидание. Далее к Холостяку подошла Ольга, которая уже получила подарок – мобильный. Конечно, девушка вернулась с цветком.

С Валерией Холостяк поговорил перед церемонией. Во время разговора девушка рассказала, что не любит, когда мужчины морочат голову. Поэтому Никита тоже решил “морочить голову” и отправил девушку домой. Получила розу и Каролина.

Теперь две девушки и только одна роза. Кто же получит розу — Лиза или Настя? Как пояснил Холостяк, Лиза слишком сильно привязана к своей семье. Поэтому решил тоже отпустить ее домой. А последняя роза досталась милой Насти.