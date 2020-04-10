Холостяк 10 сезон 6 выпуск: прыжок с парашютом и самая скандальная церемония вручения роз

Шестой выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон продолжает удивлять интригами и поступками участниц. Борьба за сердце холостяка Максима Михайлюка стала еще более адской. Чем запомнился 6 выпуск популярного проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Новый выпуск шоу "Холостяк" 10 сезон шокировал новыми событиями, откровенными признаниями и страстными встречами Холостяка с девушками.

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Двойное свидание

На первое свидание в этом выпуске Максим пригласил сразу двух девушек – Дашу и Анну. Девушки встретились с холостяком на яхте, чтобы порыбачить. Участницы рассказывали о себе и делились своими историями из жизни, рыбачили и загорали. Впоследствии Максим и Анна уединились на яхте и говорили о своей любви и опыте в жизни.

После этого девушки должны были приготовить рыбу, чтобы показать свою хозяйственность. Тогда Максим пригласил поговорить Дашу. Холостяк спросил девушку о ее поведении на церемонии. После этого девушки с Максимом пошли ужинать и говорить. В результате розу холостяк не дал никому из конкуренток.

Свидание в джунглях

После этого Максим пригласил на свидание Олю. Он решил устроить экстремальный вечер. Сначала пара пошла кататься на тарзанке. На каждом испытании Олю ждали белые розы, которые символизировали ее качества. Девушка доверяла Максиму и не боялась высоты рядом с ним. В общем, пара веселилась на свидании, обнималась и много говорила.

После этого Максим и Ольга переоделись и продолжили вечер в комфортной обстановке. Девушка рассказала о своей жизни и поддержке мужчин. В конце вечера Максим принес и подарил девушке розу, ведь ему понравились эмоции на совместном свидании.

Прыжок с парашюта с Даной

Следующей приглашение на личную встречу получила Дана, для нее Холостяк придумал нечто особенное и экстремальное – прыжок с парашюта. Максим пытался настроить девушку и успокоить ее. Они говорили о себе и своем детстве, чтобы участница преодолела страх.

После этого Дане провели инструктаж и надели костюм. Пара на самолете отправилась в небо для прыжка с парашюта. Первым прыгнул Максим с инструктором, а затем и Дана тоже с инструктором. Девушка была просто поражена от своего поступка. А после прыжка Дана подбежала и поцеловала Холостяка. В конце вечера пара решила еще лично пообщаться наедине. Там они обнимались и целовались. А потом Макс отдал Дане розу за смелость и доверие к нему.

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Самая скандальная церемония вручения роз

Отметим, что на свиданиях розы уже получили Оля и Дана, поэтому они имели "иммунитет" и точно не могли оставить проект.

Кроме того, девушки заранее подготовили традиционный тайский танец как прощание со страной и станцевали его перед Максимом. Холостяку это очень понравилось. После этого Максим пригласил Викторию на разговор наедине. Пара говорила о Максиме и его отношении к другим девушкам. Обсудив все вопросы, пара вернулась к остальным участницам.

Затем Холостяк начал вручать розы. Первый цветок получила Алина. После этого он отдал розы еще Кристине, Виктории, Насти и Анне. Поэтому Дарья должна была покинуть проект.

Однако после этого произошло нечто неожиданное – Максим не вернулся с тех пор, как провел Дашу. Пара решила искупаться в бассейне, ведь у девушки было такое желание. Они много говорили, обнимались и даже целовались. В результате Максим таки подарил девушке розу.

Услышав звук девушки вышли на улицу и увидели как Максим с Дарьей целовались. Это их очень поразило и огорчило. После этого участники разошлись по комнатам и даже задумались о том, чтобы покинуть проект. Холостяк свое решение не объяснил.

Холостяк 10 сезон 6 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)