Холостяк 10 сезон: кто из участниц попал в шоу

На романтическое шоу "Холостяк-10", главным героем которого является пилот Максим Михайлюк, пришло множество украинских красоток. Каждая из девушек оказалась на шоу, чтобы встретить свою любовь и покорить сердце главного героя. Кто из участниц сумел попасть в популярный проект – читайте в материале LifeStyle 24.

Главный герой шоу "Холостяк" влюблен в авиацию, однако теперь хочет по-настоящему влюбиться в девушку, которая станет для него той единственной, которую он искал всю свою жизнь.

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Новый сезон романтического проекта точно удивит каждого, ведь главный холостяк готов показать высший пилотаж и ради любимой – достать звезду с неба.

Какие девушки пришли покорять сердце холостяка

Отметим, что на шоу ради холостяка пришло 25 девушек, однако Максим выбрал лишь 15, которые продолжат борьбу за сердце мужчины.

21-летняя Богданна

Живет в Днепре, работает массажистом-реабилитологом в своей студии красоты.

Девушка занимается верховой ездой и мечтает построить крепкую семью, где муж и жена – партнеры, которые вместе развиваются и идут в одном направлении. Кроме того, хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.

22-летняя Юлия

Девушка из Ровно, но живет в Киеве, работает моделью. Увлекается путешествиями и изучением культур.

Мечтает открыть свое дело, быть успешной, приносить пользу миру, а не разрушать его. А также быть в гармонии с собой.

27-летняя Лея

Живет в Киеве, работает мастером по маникюру, продает одежду в интернете и занимается блогерством.

Любит петь, писать стихи, помогать девушкам становиться лучше. В жизни мечтает создать семью и стать самодостаточной.

23-летняя Дарья

Девушка из Кривого Рога, занимается гимнастикой и параллельно работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Увлекается путешествиями и имеет мечту открыть собственную студию (с детства хочет стать олимпийской чемпионкой).

25-летняя Богдана

Живет в Киеве и является владелицей модельного агентства. Девушка пишет стихи и поет в свободное время.

Ее цель в жизни: создание гармоничных отношений. А также дальнейшее развитие своего агентства, запуск нового проекта, связанного с поэзией, и создание авторской программы о сексе и отношениях.

25-летняя Алена

Живет в Харькове и работает IT-хантером (фриланс-рекрутер, HR-менеджер). Занимается фотографированием, моделингом, pole dance и exotic dance.

Мечтает создать крепкую семью и встретить любимого человека, а также реализовать себя как фотограф.

26-летняя Виктория

Девушка живет в Полтаве, а работает администратором в PR-агентстве. Увлекается ездой на лошадях, прогулками, танцами, пением и рисованием.

Мечтает найти своего человека, построить крепкую, надежную семью и стать прекрасной мамой минимум двоих детей и быть для них примером для подражания.

27-летняя Елена

Родилась в селе Маяки, Одесской области. Работает девушка в дистрибьюторской компании руководителем службы качества и квалификации.

Увлекается танцами, ездой на велосипеде. В жизни мечтает реализоваться себя как женщина, стать мамой, отличной женой, а также при этом иметь свой ресторан и успешно управлять им.

25-летняя Наталья

Девушка живет в Днепре. Работает правой рукой крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также она создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов – обучает и подбирает персональных помощников.

Увлекается путешествиями, бизнес-проектами, экстремальными видами спорта. Мечтает стать топовым профессионалом в своей нише, создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.

23-летняя Анна

Девушка – из Днепра, профессионально занимается рисованием. Увлекается верховой ездой и чтением книг.

Цель в ее жизни: совершить кругосветное путешествие и увидеть все 7 чудес света. А также мечтает, чтобы Меладзе выступил на ее свадьбе.

24-летняя Алина

Родилась в городе Корец, Ровненской области. Работает менеджером по продажам и стилистом. Занимается вокалом, созданием контента, макияжем и прическами. В жизни мечтает найти человека с которым "ёкнет" сердце.

Интересно, что Алина участвовала в шоу "Х-фактор", где уже успела завоевать симпатию немалого количества зрителей.

21-летняя Анастасия

Девушка родилась в Сумской области, занимается – танцами. Увлекается своей профессией и любит путешествовать.

Цель в ее жизни: много путешествовать и встретить настоящую любовь.

26-летняя Анна

Девушка живет в Киеве с родителями и работает юристом. Увлекается музыкой и плаванием. А мечтает создать счастливую и крепкую семью.

25-летняя Валерия

Девушка тоже живет в Киеве, работает в интернет-магазине женской одежды.

Увлекается рисованием картин по номерам и спортом. В жизни мечтает построить крепкую семью.

22-летняя Ольга

Девушка родилась в Дружковке в Донецкой области, но последние 5 лет живет в Киеве. Известно, что девушка работает в Верховной Раде Украины помощницей народного депутата и имеет собственное дело. Как говорит Ольга, она выращивает и продает "огород на подоконнике".

Также девушка мечтает реализовать все свои идеи и поехать в кругосветное путешествие. Цель — прожить жизнь так, чтобы дети гордились, при этом быть обеспеченным и старость встретить где-то на островах.