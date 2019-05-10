Холостяк 9 сезон 10 выпуск: какие секреты Никита Добрынин узнал от родителей девушек

В пятницу, 10 мая, сторонники романтического шоу "Холостяк-9" увидели один из самых ожидаемых выпусков проекта – знакомство с родителями девушки. Какие тайны о красавицах узнал Никита Добрынин и что стремились скрыть участницы шоу от телеведущего – читайте в материале LifeStyle 24.

Согласно условиям шоу "Холостяк-9", главный герой Никита Добрынин обязательно должен познакомиться с родственниками девушек, претендующих на победу в проекте. Сейчас осталось 4 красавицы, поэтому именно в их помещения отправился телеведущий.

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Однако запланированная встреча с родителями Лили, Даши, Марины и Софии пройдет совсем не так, как планировали себе красавицы. Родственники будут очень откровенны с Холостяком, поэтому откроют немало фактов, о которых даже не подозревал Никита Добрынин.

Знакомство с родителями Лили

Перед встречей с родителями Лиля призналась, что очень скучала по родным, ведь уже долгое время не видела их. В своем доме девушка сначала угостила Никиту Добрынина кофе, что очень понравилось ему. Красавица не скрывала своего волнения.

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На встречу с телеведущим пришла мама Лили, ее отчим и сестры. Никита Добрынин несколько неудобно чувствовал себя, ведь родственники довольно резко смеялись над Лили. Поэтому телеведущий решил один поговорить с каждым из них.

Он очень хороший, а ты вся сияешь, – поделилась впечатлениями мама Лили, когда осталась с ней сама в комнате.

Сестра девушки рассказала, что на самом деле она очень жесткая в жизни. По ее словам, Лиля не любит проявления теплых отношений и обнимает родственников всего несколько раз в год. Кроме этого, сестра красавицы добавила, что она не убирает в доме и часто капризничает. В то же время Никита Добрынин рассказал, насколько другой Лиля является рядом с ним.

В индивидуальной беседе мама участницы шоу рассказала Холостяку, что девушка очень изменилась рядом с телеведущим. Однако она попросила Никиту в случае разрыва, остаться на время друзьями, чтобы не ранить красавицу. Это очень не понравилось телеведущему, ведь изначально мама Лили видит фиаско их отношений.

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А вот отчим посоветовал Никите Добрынину стимулировать Лилю к совместным занятиям спортом. Кроме этого, он рассказал, что она очень целенаправленна и умеет добиваться успеха. Родители остались довольны от встречи с телеведущим.

После беседы с родственниками Лиля и Никита уединились в другой комнате дома. Девушка призналась, что она стала еще ближе с главным героем шоу "Холостяк-9". Однако сам телеведущий имеет очень много противоречий относительно Лили.

Знакомство с родителями Марины

Марина решила начать свидание с Холостяком походом в офис. Она пояснила, что работа занимает очень много времени, поэтому это вторая семья для нее. Поэтому Марина познакомила Никиту Добрынина с ближайшими друзьями и партнером по бизнесу.

Теплая встреча с коллегами поразила мужчину. Он увидел, как все дружелюбно относятся к Марине и как она сияет от общения с близкими друзьями. Кроме этого, коллеги признались, что ради участия в шоу "Холостяк-9" девушка отказалась от открытия бизнеса в Париже, а в прошлом Лиля и Никита уже встречались во время лекции в университете. Это стало приятным сюрпризом для Холостяка.

Бездорожье совсем не испортило настроения Холостяка, ведь он ехал на знакомство с родителями Марины. Однако сначала они зашли в гости к подруге и маленького крестника участницы проекта. В доме Ани Никита Добрынин провел замечательно время и узнал много деталей о прошлом Марины. Телеведущий увидел, насколько красавица мечтает о семейном уюте и как она ладит с ребенком.

После общения с друзьями Никита и Марина попали в имение ее родителей. Родные сразу же принялись угощать пару и рассказали, что девушка очень много времени уделяет работе. Мама красавицы даже вспомнила, как ее вызвали в офис чуть ли не ночью. Кроме этого, родные откровенно рассказали, что Марина – очень застенчивая и часто не показывает своих эмоций.

Телеведущий был удивлен, когда услышал, что именно отец поддержал ее в решении пойти на шоу "Холостяк-9". Все потому, что родственники Марины опасаются, что она погрузится в работу и останется незамужней. Стремление просто выдать дочь замуж насторожило Никиту Добрынина.

Марина и главный герой шоу остались наедине в отдельной комнате. Телеведущий объяснил, что работа – не проблема для построения отношений. Однако Никита подчеркнул, что она не должна себя сдерживать в эмоциях и давать волю чувствам. Свидание закончилось нежными объятиями пары.

Встреча с родителями Софии

София в который раз потрясла Холостяка: она пригласила его в мастерскую по пошиву одежды. Там девушка проходит курс обучения, поэтому приступила к изготовлению подарка для Никиты Добрынина. Но из-за волнения сшить футболку красавице не удавалось, поэтому телеведущий взял все в свои руки и под контролем Софии сам сшил одежду.

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После мастерской пара отправилась в дом мамы красавицы. Поскольку родители Софии разведены, участники шоу пришли только к одному дому. За столом мама рассказала забавные истории о девушке.

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Во время индивидуального общения с мамой Софии Никита Добрынин узнал очень много о загадочном участнике шоу. По словам женщины, красавица очень стесняется всех и не имела длительных отношений с парнями. Однако, когда телеведущий вспомнил о предыдущем романе девушки, она призналась, что хочет увидеть рядом с Софией человека, который будет поддерживать ее.

Также мама Софии заявила: ее дочь никогда не покинет обучение, как рассказывала она Холостяку, и не откроет свою мастерскую по пошиву одежды. Такие слова удивили Никиту Добрынина.

А вот сестра телеведущего рассказала очень много хорошего о Софии и поянила, что почему-то она имеет очень много комплексов. Однако любые слова родственников вызвали недовольство и агрессию у девушки.

Оставшись наедине с Софьей, Холостяк хотел узнать, что огорчило красавицу. Но Никита Добрынин не получил ответ, а девушка перевела тему беседы на прежние отношения ведущего. Свидание закончилось нежными объятиями.

Знакомство с родителями Дарьи

Очень милым и уютным было знакомство Никиты Добрынина с родителями, братом и его женой. Родственники зажигательной девушки подготовились ко встрече с Холостяком, подготовив пикник на улице.

Чтобы не было неловких пауз, родители сразу же предложили паре семейную игру, во время которой они поделились самыми яркими моментами из их свиданий. Мама Дарьи подарила Никите и дочери свитшоты и наклейки, которыми участники шоу украсили наряды и объяснили свой выбор. Родители увидели, насколько Дария влюблена и насторожились, взаимны ли эти чувства .

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После теплой беседы Никиту пригласили порубить дрова. Мужское дело не удалось с первого раза, но все же Холостяк справился с заданием. Отцу Дарьи он рассказал о своих увлечениях и экстремальных видах спорта.

Мама Никиты Добрынина расспросила об общении телеведущего с родителями и его планах на жизнь. Кроме этого, она призналась, что ее дочь влюблена. А вот главный герой шоу "Холостяк-9" заявил, что очень ревнивый, что отнюдь не насторожило маму девушки.

На беседу Холостяк пригласил жену брата Дарьи. Она вела себя довольно сдержанно но не общалась с телеведущим. Поэтому на индивидуальной беседе призналась, что для нее это необычная ситуация, которая сковывала ее.

Распрощавшись с родителями Дарьи пара отправилась в комнату девушки. Холостяк признался, что во время беседы с родственниками он понял, что никогда не обсуждал с фавориткой шоу вопрос о браке. Но ответ на вопрос расстроил Никиту Добрынина, потому он почувствовал, что она не готова к этому.

Сделать выбор для Холостяка было крайне сложно, однако на церемонию роз он принес 3 цветка. Не меньше волнение и у девушек. Шоу покинула Марина.

Холостяк

Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.