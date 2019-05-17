Холостяк 9 сезон 11 выпуск: кто из красавиц попрощался с Никитой

В пятницу, 17 мая, поклонники романтического шоу "Холостяк-9" увидели один из самых ожидаемых выпусков проекта – знакомство с родителями главного холостяка страны – Никиты Добрынина. Однако не всем удалось остаться в проекте. Кто его покинул после последнего эпизода, читайте в материале LifeStyle 24.

На этой неделе, шоу "Холостяк" вышло практически на финишную прямую. Три избранницы известного телеведущего получили возможность познакомиться с родителями первого, избранного украинками холостяка. Кто из них оправдал чувство, а кто не получил заветный цветок – читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

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Стоит отметить, что свидание Софии прошло наиболее спокойно, ведь на встрече присутствовали родители. Чего нельзя сказать о Даше – ее Никита познакомил почти со всеми ближайшими родственниками. Лилю же холостяк спрешу пригласил на свою первую работу и познакомил с бывшей коллегой – ведущей Юлей.

Церемония роз

После всех свиданий, Никита традиционно пересматривал видеообращения девушек, которые всегда помогают ему в принятии решений. Что касается Софии, то телеведущий заметил улыбки и флирт, которые частично отсутствуют на свиданиях с девушкой.

В видеообращении Даши, девушка наконец призналась в чувствах к Никите. Этот поступок холостяк отметил, как очень смелый. Видео Лили содержало посыл о продолжении отношений.

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Никита зашел в зал церемонии и отметил красоту девушек и то, что родители передавали поздравления всем девушкам. Моментами Никита колебался в выборе. Именно это и повлияло на его окончательное решение. Каждая из девушек мысленно прокручивала свое свидание в голове и искала ошибку.

Что касается Даши, телеведущий долго колебался в том, действительно ли она такая идеальная, как и на свидании. Однако в беседе с красавицей Никита Добрынин тоже увидел неискренность. И реакция дедушки убедила холостяка отдать Даше розу. Такая ситуация заставила девушку напрямую признаться в чувствах холостяку.

Следующей телеведущий пригласил на разговор Софию. Его растрогал разговор участницы с мамой, слезы умиления мамы приятно удивили Никиту Добрынина. Холостяк хочет искренности в отношениях. Девушка не смогла оправдать ожиданий, и покинула проект. Эта роза не досталась Софии.

В итоге в финал проекта Холостяк вышли Лиля и Даша.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.