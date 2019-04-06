Холостяк 9 сезон 5 выпуск: какая красавица ушла из проекта

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Холостяк 9 сезон 5 выпуск смотреть онлайн - кто ушел 05.04.2019
Холостяк 9 сезон 5 выпуск: кто покинул проект / LifeStyle 24

Едва ли не впервые за историю украинской адаптации шоу "Холостяк" главный герой каждый раз прощается с несколькими девушками. Какая красавица не сумела покорить сердце Никиты Добрынина в 5 выпуске проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Большая конкуренция, интриги и обиды – главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать из украинских красавиц именно ту, которая сумеет не только покорить его, но и сможет принять бурный образ жизни Никиты Добрынина. И как только телеведущий чувствует неискренность девушки, он не затягивает с прощанием.

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Сейчас в шоу осталось 10 красавиц, а все фанаты убеждены, что этот сезон является самым непрогнозируемым. Исключением не стал и 5 выпуск "Холостяка 9 сезон". Некоторые из девушек распрощались с проектом, а церемония вручения роз стала самой неожиданной за всю историю украинской версии шоу.

Во время свидания с Элизабет и Диной состоялось первое прощание. Никита Добрынин пообщался с обеими красавицами и выслушал их мнения относительно будущего. Видимо, Дина предчувствовала, что именно она попрощается с Холостяком, поэтому вместо милой беседы выбрала позицию оправдания. Это не очень понравилось телеведущему.

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После объявления своего решения Никита решил провести девушку в авто и объяснил, что у него теплые дружеские отношения с ней, но не более. На это Дина холодно попрощалась, а в машине едва сдерживала слезы.

Зная строптивость Никиты Добрынина, все участницы без роз со страхом ожидали церемонию. Однако вручение цветов обернулось интересным сюрпризом. Холостяк вышел без роз и пояснил, что не готов прощаться с 9 девушками, поскольку каждая из них должна еще раскрыться на шоу.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

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Теги: Новости LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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