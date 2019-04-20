Холостяк 9 сезон 7 выпуск: кто из красавиц покинул проект

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Холостяк 9 сезон 7 выпуск смотреть онлайн - кто ушел 19.04.2019
Холостяк 9 сезон 7 выпуск / 24 Канал

В 9 сезоне романтического шоу "Холостяк" Никита Добрынин продолжает поиски своей половинки. В этом выпуске девушки с Холостяком отправились во Францию. Но вернутся ли все в Украину?

В 7 выпуске шоу "Холостяк 9 сезон" церемония роз началась из сложной разговора Никиты с Элизабет. Девушка так и не смогла открыться Никите и рассказать о своих чувствах.

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Поэтому церемония началась напряженно. Первой к Никите подошла Даша. Вспоминая их теплые поцелуи не сложно было догадаться, что девушка получит розу.

С Олей все сложнее. Девушка продолжает предъявлять претензии и все же Никита дал ей еще один шанс. Он также пригласил ее на индивидуальное свидание. Что из этого получится – узнаем на следующей неделе.

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Получили заветный цветок Марина, София и Лиля.

Осталась всего одна роза и две девушки – Элизабет и Наталья.

Когда подошла Наталья, то Никита признался, что до сих пор не понимает, какая она на самом деле. Ведь с ним она милая и положительная, а с девушками – кардинально другая. Холостяк рассказал, что у них очень мало времени, чтобы узнать друг друга. Поэтому дал ей еще один шанс.

Что касается Элизабет, то Никита обвинил ее в том, что она не раскрывается перед ним. Более того, он считает, что девушка не имеет симпатии к нему. Поэтому именно она покидает проект.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

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Теги: LifeStyle
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