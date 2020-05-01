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"Холостяк" Максим Михайлюк поделился забавными фото со съемок проекта

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Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @ flymax305

Продолжается десятый сезон романтического шоу страны "Холостяк". Пять девушек борются за сердце главного героя Максима Михайлюка. И пока поклонники проекта следят за развитием событий в новом выпуске, Максим делится фотографиями из-за кулис шоу.

Проєкт "Холостяк" – можливість знайти справжнє кохання, ту людину, з якою захочеться пов'язати життя. Саме за цим прийшов пілот Максим Михайлюк, який вірить, що зможе побудувати сім'ю зі своєю обраницею. Хто саме це буде ми дізнаємося вже через декілька тижнів. А поки що холостяк ділиться кумедними фотографіями зі знімального майданчику на особистій сторінці в інстаграмі

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Максим, як і учасниці проєкту, ділиться з шанувальниками тим, що відбувається за кадром. Днями він поширив в мережі декілька кумедних кадрів, де показав діалог із ведучим шоу Григорієм Решетніком.

– Здоров, Макс!
– Здоров, Гришаня!
– Розповідай, як пройшов тиждень?
– Це ми ітак побачимо. Краще розкажи, як ти докотився до такого життя,
– кумедно підписав фото Максим.

Холостяк
Максим Михайлюк та Григорій Решетник на зйомках "Холостяка" / Instagram / @ flymax305

Холостяк
Зйомки проєкту "Холостяк-10" / Instagram / @ flymax305

Холостяк
"Холостяк-10" за кадром / Instagram / @ flymax305

Автор: Кристина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
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