Холостяк 9 сезон 4 выпуск: кто из участниц покинули проект

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Холостяк 9 сезон 4 випуск - дивитися онлайн хто пішов 29.03.2019
Холостяк 9 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу / LifeStyle 24

9 сезон романтического шоу "Холостяк" стал одним из самых непредсказуемых. Телеведущий Никита Добрынин устраивает для участниц проекта сюрпризы и старается больше узнать их. Однако те красавицы, которые стремятся что-то скрыть от "Холостяка", сразу же оказываются под угрозой выхода из проекта.

В предыдущем выпуске шоу "Холостяк" трое девушек покинули проект. Никита Добрынин решил не затягивать их ожиданий и откровенно признался, что не смогу построить отношения с красавицей, которая до конца не искренняя с ним.

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Поэтому в четвертом выпуске романтического шоу участницы со страхом ожидали церемонии роз. Еще больше масла в огонь добавил конфликт насчет скрытого телефона у Оли.

 

После обращений красавиц Никита Добрынин впервые пришел на церемонию роз с очень сердитым лицом. Однако не Оля покинула первое шоу, а Аня. Девушка записала чувственное сообщение с упоминанием о прошлом свидании. Однако в основном она воспринимает все события с сердитым недовольным лицом. Никита Добрынин признался, что не видит будущего с ней.

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Это не значит, что я плохая, но просто не его. Просто серьезная девушка, не буду это скрывать. Но мудрости еще бы хотела набрать,
– прокомментировала Аня.

Следующее шоу неожиданно покинула Настя. Никита Добрынин не позвал ее на приватную беседу, а при всех пояснил, что не видит с ней будущего, ведь нет чувств к красавице. Со слезами на глазах Настя распрощалась с телеведущим.

А вот Наталья вынуждена была понервничать: она уже мысленно прощалась с Никитой Добрыниным. Однако герой шоу "Холостяк 9 сезон" вручил эмоциональной красавице свечу в форме розы. Поэтому она осталась в проекте.

 

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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