Home Stallone или как Сильвестр Сталлоне стал героем ролика "Один дома": смешное видео

Американский фильм "Один дома" без обсуждений считается самым рождественским и самым праздничным среди всех остальных. Ежегодно посмотреть его перед Рождеством – как миссия, которая должна быть выполнена. Однако, если вы пылкий любитель этой ленты и любите не только сам фильм, но и другие вариации на эту тему – рекомендуем посмотреть новую "пародию" на "Один дома".

Создатели и авторы ютуб-канала Ctrl Shift Face продолжают развлекаться с новой технологией DeepFake, с помощью которой создали не один крутой видеоролик. Очередным творением от них стала пародия на фильм "Один дома" с участием Сильвестра Сталлоне.

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Ютуб-блоггеры поместили известного актера в комедию, превратив его не только на маленького Кевина, но и на его отца, братьев и сестер. В смешном ролике персонажи даже говорят голосом Сталлоне, которого озвучивал Джо Годе.

Создатели видео также несколько изменили сюжет, по которому главный персонаж не спасает дом от воров, но с ним случится другая трагедия.

Пародия на "Один дома" с Сильвестром Сталлоне: смотреть видео онлайн