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Хореограф Влад Яма осуществил мечту своей жены

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Влад Яма с женой на отдыхе в США / Фото из Instagram

Хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма отправился со своей женой и сыном Леоном на отдых в США. В Майами хореограф осуществил мечту Лилианы, покатав ее на красном Ferrari.

В январе звездные супруги отправились во Флориду и вволю наслаждаются теплыми днями, океаном и пляжами. Влад и Лилиана делятся с подписчиками фотоснимками с отдыха.

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Так, в последнем посте на странице в инстаграме, Яма опубликовал фото из люксового салона авто, на котором мечтала поездить его жена Лилиана.

Она мечтала прокатиться на красном Ferrari, а он просто хотел, чтобы ей было хорошо,
– прокомментировал фотографию Яма.

В ответ на фото мужа Лилиана в своем инстаграме рассказала подписчикам о том, как осуществляются мечты.

"Сбылась еще одна мечта. Ужасно хотела прокатиться в красном платье на красном Ferrari. Платье нашла несколько дней назад в Майами, когда еще не догадывалась о Ferrari. И по-секрету вам скажу: три года назад, сохранила в телефоне фотографию девушки в красном платье на такой машине. Мне захотелось это повторить – и вуаля. Мечтайте, мечты сбываются", – написала Лилиана.

Известно, что супруги отправились в круиз по Багамским островам. Рядом инстаграм-сторис жена звездного хореографа уже поделилась с подписчиками.


Фото с круиза звездных супругов

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle
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