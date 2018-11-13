Хоть так воссоединюсь с Украиной, - Лолита рассказала о завещании

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Лолита завещала часть своего праха развеять в Украине
Лолита завещала часть своего праха развеять в Украине / Фото из открытых источников

Скандально известная российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, хочет, чтобы часть ее праха после смерти попала на Родину.

Об этом артистка, которая родилась в Мукачево на Закарпатье, рассказала российскому шоумену Андрею Малахову, пишет таблоид "СтарХит".

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Лолита говорит, что завещала, чтобы после смерти ее прах разделили на три части. Одну из них она хочет, чтобы развеяли на вершине розовой горы, которую видно из окон ее дома в Болгарии, вторую - "отдать на волю Московского ветра" в Лялином переулке, где она долго жила в столице России.

А третью пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединиться со своей родиной,
– вздохнула Лолита.

В апреле 2017-го ей на три года запретили въезд в Украину за то, что незаконно ездила в оккупированный Россией Крым.

Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle
Источник: Lifestyle
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