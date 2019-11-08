Хранители Киева: в сети появилась онлайн-коллекция настенных скульптур столицы

Киевляне Артем и Андрей Афанасьевы в течение 9 лет фотографировали и систематизировали изображения исторических памятников. Энтузиасты называют настенные скульптуры маскаронами. Некоторых из отснятых барельефов нет в реальном времени, их можно просмотреть только в сети. Авторы коллекции создали интерактивную карту с местоположением экспонатов коллекции.

Неравнодушные к историческому наследию своего города киевляне Артем и Андрей Афанасьевы поделились результатами своего плодотворного труда. Они потратили несколько сотен часов, чтобы отыскать, сфотографировать, обработать и синхронизировать архив хранителей столицы. Их результат – более двух тысяч впечатляющих фотографий.

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Свою коллекцию авторы назвали "Хранители Киева", ведь издавна каменное лицо или морду фантастического зверя на доме считали оберегом от злых духов. Другое название маскаронов возникло, учитывая сленг архитекторов.

В коллекцию вошли атланты, кариатиды и разнообразные барельефы, на которых присутствует хотя бы одно "живое" существо.

Проживая в Киеве, можно увидеть, как город нещадно относится к своей истории, поэтому мы решили сами стать хранителями киевских маскаронов – постараться сохранить их хотя бы на фотографиях,

– рассказывают авторы проекта.

Все маскароны разделены на шесть категорий:

Фантастические животные и где их найти;

Фантастические животные и где их найти; Более сильные, храбрые и более усатые;

Музы Киева;

Рога и крылья – звериное царство;

Привет, я – царь. Царь зверей;

Ода удивительным фантазиям скульпторов.

Некоторых маскаронов, которых успели сфотографировать, уже нет в реальной жизни – часть зданий снесли, на других ценная лепнина развалилась без своевременного ремонта.

Чтобы помочь экскурсоводам, туристам и любителям Киева отыскать достопримечательности, Андрей и Артем создали "карту". Она содержит точные координаты и информацию об объекте, фотографиях хранителей и самом доме.