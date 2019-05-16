Художник пишет уникальные портреты из тысячи букв: впечатляющие фото

Американский художник Фил Вэнс создал серию необычных портретов "Их словами". Иллюстрации созданы из сотен цитат тех, кому посвящены работы.

Метод комбинирования выражений художник называет поперечным штрихованием. То есть для фона использует один слой с цитатами, а для создания глубины определенных деталей – несколько, накладывая буквы одна на одну и меняя размер и шрифт. Большинство портретов выполнены черными чернилами. В нескольких работах Вэнс поэкспериментировал и с цветами – в "Портрете Джокера" и "Портрете Уинстона Черчилля", передает Big Picture.

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Фил Венс "Портрет Уинстона Черчилля"

Кстати, на создание Джокера художник потратил 100 часов.



Фил Венс "Портрет Джокера"

"Я представил, как пишу портрет, внутрь которого можно заглянуть и увидеть его мысли. Особенно я увлекся с портретами Виллема де Кунинга, Пикассо и Маурица Эшера. Это мои любимые художники, и я хотел выразить им уважение по-своему – дать людям возможность увидеть их мудрость", – говорит Вэнс.

Портреты Фила Венса, созданные из букв: смотрите галерею

Все фото – Phil Vance