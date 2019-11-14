"Хватай жизнь за": назван победитель конкурса смешных фото диких животных
Фотограф Сара Скиннер получила награду ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards за самую смешную фотографию диких животных.
Не менее смешной и название фото Сары Скиннер – "Хватай жизнь за ...". Фотография, которая снята в Ботсване, также стала победителем в номинации "Создание на суше".
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"Безумно рада получить звание абсолютного победителя Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Мое сердце согревает то, что этот снимок распространит смех и счастье по всему миру", – отмечает фотограф.
На фото можно увидеть львенка, которій готовится схватить передними лапами с выпущенными когтями впереди идущего взрослого льва. Скиннер добавляет, что к счастью для льва и львенка, младший промахнулся.
"Хватай жизнь за..." / Сара Скиннер
Награду зрительских симпатий получил снимок морской выдры от фотографа Гарри Уокера, который называется "О, Боже!".
"О, Боже" / Гарри Уокер
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