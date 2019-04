"Игра престолов" 8 сезон 4 серия: опубликован трейлер эпизода

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер четвертого эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием Now we will win the Last War ("Теперь мы победим последнюю войну"). Премьера четвертой серии состоится 5 мая в США и 6 мая в Украине.

Новый трейлер четвертого эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала. Читайте також: "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала 4 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 5 мая 2019 года и в ночь на 6 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Четвертый эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 18 минут. Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как развиваются события после ожесточенной битвы за Винтерфелл. В новом эпизоде киноманы смогут узнать, кто сумел выжить в борьбе за Железный Трон. Смотрите трейлер четвертого эпизода сериала "Игра престолов" 8 сезон: Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон 3 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода Что такое "Игра престолов"?​Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.